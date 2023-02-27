Как долго будет падать доллар?

Укрепление национальной валюты по отношению к доллару и евро продолжается. В понедельник 20 февраля столичные оптовые обменные пункты продавали наличного «американца» по 39,88-39,90 гривен. А ровно неделю спустя, в обед понедельника 27 февраля в Киеве появились предложения купить доллары по 39,30 гривен. Всего лишь за полдня доллар подешевел на 30 копеек (утром за него просили 39,60 гривен).

Резкое падение ценников еще сильнее подогрело ажиотаж желающих сдать иностранную валюту. В то же время по сообщениям операторов наличного валютного рынка, число клиентов, покупающих валюту, уменьшилось в несколько раз. Видя, что курс устремился вниз, и простые украинцы, и представители бизнеса решили выждать и понаблюдать, докуда снизится цена «зеленого».

Что же происходит, почему так сильно укрепляется гривна? Причина на поверхности: стабильное поступление иностранной помощи из-за рубежа успокоило украинцев и свело на нет ажиотажный спрос на «твердую» валюту. После того, как курс доллара опустился ниже психологической отметки 40 гривен, желающих его купить стало еще меньше. Начали поговаривать о снижении ценников до 38, а то и до 37 гривен и уравнивании рыночного курса с официальным.

В последние дни начал активно работать еще один фактор. Украинцы продают валюту, чтобы погасить задолженность по кредитным картам в льготном периоде. Поскольку в феврале всего 28 дней, конец месяца наступил «внезапно». К тому же банки, опасаясь остаться без гривны, резко снизили курс покупки долларов и евро. Масла в огонь подлил крупнейший украинский банк «Приватбанк», выставивший на продажу доллары по 39,29 гривен.

Улучшается ситуация и на межбанковском валютном рынке. На прошлой неделе Национальный банк, хоть и проводил ежедневные интервенции, но снизил объем продаж до 605 млн долларов. Это минимальный объем, проданный регулятором за неделю с начала 2023 года. Как сообщил порталу «Курс Украины» представитель казначейства одного из крупнейших украинских банков, экспортеры начали более активно продавать валюту, отреагировав на общее укрепление гривны. К тому же представители мелкого и среднего бизнеса, ранее покупавшие валюту на наличном рынке для оплаты импортных товаров, сейчас переключились на безналичные операции, предпочитая работать «в белую» и экономить на разнице в курсах. Это сильно ударило по спросу на наличном рынке и усилило падение курса.

Впрочем, несмотря на столь оптимистичную картину, украинцы задают один и тот же вопрос.

Как долго будет падать доллар?

Через два дня начнется март – первый весенний месяц. У аграриев в разгаре подготовка к посевной: сеять будут везде, где только можно, учитывая военные действия. Продавцы ГСМ, семян и удобрений в начале марта начнут конвертировать полученную выручку, и текущие курсы – просто подарок для них. Впереди – 8 Марта, день подарков, и крупные торговые сети уже готовятся к нему, устраивая акции и выставляя на прилавки (и страницы интернет-магазинов) весь ассортимент своих товаров. Полученную выручку они также будут конвертировать в доллары или евро, спеша восполнить ассортимент.

Это означает, что уже со второй декады марта спрос как на безналичную, так и на наличную валюту вырастет, что тут же вызовет рост ценников в обменках. Тем не менее, конец февраля и начало марта доллар скорее всего продолжит терять в цене. Учитывая сегодняшнюю скорость укрепления гривны, не исключаем, что уже к концу недели доллар подешевеет до 38,80-39,00 гривен. Если же покупать подешевевшую валюту начнут раньше, то ценник может подняться до 39,55-39,65 гривен, но вряд ли превысит эти цифры.