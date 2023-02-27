Як довго падатиме долар?

Зміцнення національної валюти по відношенню до долара та євро продовжується. У понеділок, 20 лютого, столичні оптові обмінні пункти продавали готівкового «американця» по 39,88-39,90 гривень. А через тиждень, в обід понеділка 27 лютого в Києві з'явилися пропозиції купити долари по 39,30 гривень. Лише за півдня долар подешевшав на 30 копійок (вранці за нього просили 39,60 гривень).

Різке падіння цінників ще більше підігріло ажіотаж охочих здати іноземну валюту. У той же час, за повідомленнями операторів готівкового валютного ринку, кількість клієнтів, які купують валюту, зменшилася в кілька разів. Бачачи, що курс кинувся вниз, і прості українці, і представники бізнесу вирішили почекати та спостерігати, доки знизиться ціна «зеленого».

Що ж відбувається, чому так сильно укріплюється гривня? Причина на поверхні: стабільне надходження іноземної допомоги з-за кордону заспокоїло українців і звело нанівець ажіотажний попит на тверду валюту. Після того, як курс долара опустився нижче за психологічну позначку 40 гривень, охочих його купити стало ще менше. Почали говорити про зниження цінників до 38, а то й до 37 гривень та вирівнювання ринкового курсу з офіційним.

Останніми днями почав активно працювати ще один чинник. Українці продають валюту, щоб погасити заборгованість за кредитними картками у пільговому періоді. Оскільки в лютому лише 28 днів, кінець місяця настав «раптово». До того ж банки, побоюючись залишитись без гривні, різко знизили курс купівлі доларів та євро. Олії у вогонь підлив найбільший український банк «Приватбанк», який виставив на продаж долари по 39,29 гривень.

Поліпшується ситуація і на міжбанківському валютному ринку. Минулого тижня Національний банк, хоч і проводив щоденні інтервенції, знизив обсяг продажів до 605 млн доларів. Це мінімальний обсяг, проданий регулятором протягом тижня з початку 2023 року. Як повідомив порталу «Курс України» представник казначейства одного з найбільших українських банків, експортери почали активніше продавати валюту, відреагувавши на загальне зміцнення гривні. До того ж представники дрібного та середнього бізнесу, які раніше купували валюту на готівковому ринку для оплати імпортних товарів, зараз переключилися на безготівкові операції, воліючи працювати «у білу» та економити на різниці в курсах. Це сильно вдарило по попиту на готівковому ринку та посилило падіння курсу.

Втім, незважаючи на таку оптимістичну картину, українці ставлять одне й те саме питання.

Як довго падатиме долар?

За два дні розпочнеться березень – перший весняний місяць. У аграріїв у розпалі підготовка до посівної: сіятимуть скрізь, де тільки можна, з огляду на військові дії. Продавці ПММ, насіння та добрив на початку березня почнуть конвертувати отриманий виторг, і поточні курси – просто подарунок для них. Попереду – 8 Березня, день подарунків, і великі торгові мережі вже готуються до нього, влаштовуючи акції та виставляючи на прилавки весь список своїх товарів. Отриманий виторг вони також конвертуватимуть у долари чи євро, поспішаючи заповнити асортимент.

Це означає, що вже з другої декади березня попит як на безготівкову, так і на готівкову валюту зросте, що відразу викликає зростання цінників в обмінках. Проте кінець лютого та початок березня долар швидше за все продовжить втрачати в ціні. З огляду на сьогоднішню швидкість зміцнення гривні не виключаємо, що вже до кінця тижня долар подешевшає до 38,80-39,00 гривень. Якщо ж купувати валюту, що подешевшала, почнуть раніше, то цінник може піднятися до 39,55-39,65 гривень, але навряд чи перевищить ці цифри.