Киевлян предупреждают о тестировании обновленной системы оповещения

В последний день зимы и в первый день весны в Деснянском районе Киева будут тестировать обновленную систему оповещения о чрезвычайных ситуациях, жителей столицы просят сохранять спокойствие, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает КГГА (КМДА).

В Деснянском районе с 9 утра 28 февраля и до вечера 1 марта проведут тестирование обновленной системы оповещения о чрезвычайных ситуациях

В ходе тестирования будут включаться громкие монотонные сигнальные звуки, голосовые сообщения о проведении тестирования и Государственный гимн Украины.

"Просим жителей, особенно Деснянского и Днепровского районов, учесть информацию и сохранять спокойствие во время тестирования. Такие меры необходимы, чтобы улучшить систему оповещения".