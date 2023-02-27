Киян попереджають про тестування оновленої системи оповіщення

В останній день зими і в перший день весни у Деснянському районі Києва будуть тестувати оновлену системи оповіщення про надзвичайні ситуації, жителів столиці просять зберігати спокій, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє КМДА.

У Деснянському районі з 9-ї ранку 28 лютого і до вечора 1 березня проведуть тестування оновленої системи оповіщення про надзвичайні ситуації

Під час тестування вмикатимуть гучні монотонні сигнальні звуки, голосові повідомлення про проведення тестування та Державний гімн України.

"Просимо мешканців, особливо Деснянського та Дніпровського районів, врахувати інформацію та зберігати спокій під час проведення тестування. Такі заходи необхідні, щоб покращити систему оповіщення".