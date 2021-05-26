Картонка на радіаторі: анахронізм чи корисна штука

Коли наближається зима, на вулицях з'являються машини, прикрашені шматками картону і целофану на решітці радіатора. Чи є в них сенс з інженерної точки зору, повідомляє Auto24.

Скажемо відразу - сенс прикривати радіатор від зустрічного потоку повітря часто є. Але скільки є причин для установки цього екрану, стільки є і застережень на цей рахунок.

Для популярних моделей продаються розумні зимові заглушки решітки радіатора. Але ми не впевнені, що в українському кліматі варто закривати ще й вікно в бампері.

Взагалі системи охолодження автомобільних двигунів в останні півстоліття створені так, щоб вони могли працювати і влітку, і взимку без додаткової допомоги з боку водія. Але річ у тім, що при такій допомозі машина може дати своєму екіпажу ще більше користі та комфорту взимку.

Почнемо з того, що система охолодження вважається справною, коли в ній адекватно працює термостат, а все радіатори (головний, обігрівача і при наявності - радіатор трансмісії) чисті зовні й всередині. У такому вигляді система дозволяє двигуну швидко прогрітися до робочої температури і тільки після того направляє потік охолоджувальної рідини в радіатор. Якщо радіатор відчуває охолодження (наприклад, морозним повітрям), температура рідини в системі знижується, і термостат знову направляє антифриз в обхід радіатора. Таким чином підтримується робоча температура двигуна при будь-якій погоді.

На холодному двигуні термостат закриває хід антифризу через радіатор, вентилятор також не працює, але морозне повітря на ходу охолоджує сам двигун.

Але взимку, особливо в морозні дні, додаються деякі нюанси. Під час руху машини зустрічний потік повітря охолоджує не тільки радіатори, а й сам двигун. Тому що аеродинаміка моторного відсіку цивільних моделей влаштована таким чином, що зустрічний потік повітря, заходячи в нього через радіатори, обтікає силовий агрегат і виходить знизу, під днище.

Так ось, у деяких моделей авто і деяких моделей двигунів цей потік принципово впливає не тільки на температуру радіаторів, а й на температуру власне силового агрегату. Через що двигун не може прогрітися до робочої температури навіть при закритому термостаті, коли антифриз не йде в радіатор.

Особливо це актуально для сучасних дизельних двигунів, які мають високу ефективність і відповідно невеликі втрати тепла. Є приклади і серед бензинових моторів, зокрема, це ті, що мають високу робочу температуру - понад 100-105 ° С. Мабуть, не дарма деякі автомобілі - наприклад, Peugeot і Citroen - мають штатні заглушки для радіатора на зимовий період. Більш того, окремі моделі, скажімо, Ford декількох моделей, сьогодні знову оснащені рухомими жалюзі перед радіатором - як на старих "Волгах" і "Москвичах"!

Деякі моделі тепер знову комплектують жалюзі радіатора, але сьогодні вони мають керований електронікою привід.

Тому сенс в частковому перекритті доступу повітря до радіатора взимку є, особливо в коротких поїздках і поїздках на швидкості по шосе. Тому горезвісна картонка має право на життя і в XXI столітті. Але спочатку краще все ж пошукати пластикову заглушку, що кріпиться на облицювання радіатора або бампер.

У залежності від моделі автовиробник пропонує готові фірмові заглушки для решітки радіатора (перші фото). Існує також багато тюнінгових варіантів.

Перевага пластикових заглушок перед картоном в тому, що встановлюються вони на відстані від власне радіаторів. Адже важливо залишити холодному повітрю дорогу в обхід заглушки (з боків), якщо температура двигуна підніметься. Тоді вентилятор, який включиться в певний момент, зможе протягнути повітря через радіатор, захопивши його в щілини між радіатором і тієї ж заглушкою. Тому так важливо не встановлювати картон впритул до радіатора - хоча іноді це здається найпростішим варіантом.

Якщо ж картонний або інший екран вдається встановити тільки впритул до радіатора, треба залишити частину теплообмінника незакритих (приблизно на 25%), щоб радіатор частково обдувається холодним повітрям.

Суцільний картонний лист можна ставити тільки на певній відстані від радіатора, щоб залишити простір для надходження повітря з боків.

До речі, при перекритому потоці повітря до радіатора можна перегріти не тільки двигун, а якісь інший важливий агрегат в підкапотному просторі - наприклад, відомі випадки, коли взимку перегрівався генератор. Він згорів, а двигун машини нічого не помітив. У зв'язку з цим радимо після встановлення того чи іншого захисту перед радіатором деякий час стежити за температурою двигуна, щоб виключити малоймовірні, але все ж цілком реальні ризики перегріву.

Якщо питання паливної економічності та ресурсу двигуна для вас має значення, поцікавтеся у фахівців, які обслуговують машини вашої моделі, який тепловий режим її двигуна взимку. Іноді відповідь можна знайти в літературі, на форумах або в дилерському центрі. Якщо з'ясується, що радіатор бажано прикривати, пошукайте спочатку якийсь фірмовий засіб типу екрану на облицювання передка. Ну а коли вже з цим нічого не вийде, вдавайтеся до старого вірного методу - картонці. Звичайно, з урахуванням вищенаведених застережень.