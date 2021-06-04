Проблеми із засипанням: сигнал "психічного перевантаження"

До проблем із засипанням слід підходити з обережністю. Вони можуть бути викликані перевантаженістю минулого дня, але можуть і бути покликом власної душі, відчайдушно потребує уваги до тіньовій стороні особистості, повідомляє Econet.

Якщо архаїчні народи не знали про те, що таке розлади сну, то сьогодні вони відносяться до найбільш широко поширених симптомів цивілізації. Безліч розладів, на які скаржаться пацієнти, пов'язане з засипанням. Класична медицина вважає їх психофізіологічно зумовленими, тобто розвиваються на тлі відсутності будь-яких тілесних симптомів. Іншими словами, розлади сну є вказівка на те, що людина не справляється більш з навантаженнями своєї денного життя. Як правило, ввечері йому бракує спокою, щоб «поставити крапку» на минає дні. Навіть представники класичної медицини тепер відштовхуються від того, що розлади сну - це попереджувальний сигнал, який свідчить про наявність «психічного перевантаження».

Розлади сну - це попереджувальний сигнал, який свідчить про наявність «психічного перевантаження»

Класична медицина розрізняє такі узагальнені категорії розладів сну, як:

инсомнии (різноманітні види безсоння), зокрема - проблеми із засинанням і сном, дуже раннім підйомом;

парасомніі (порушення регуляції сну і неспання), в їх числі - снохождение або говоріння уві сні;

(порушення регуляції сну і неспання), в їх числі - снохождение або говоріння уві сні; гиперсомнии (підвищена сонливість протягом дня) аж до нарколепсії, неконтрольованого бажання заснути.

До проблем із засипанням слід підходити з обережністю. Вони можуть бути викликані перевантаженістю минулого дня, але можуть і бути покликом власної душі, відчайдушно потребує уваги до тіньовій стороні особистості. В такому випадку необхідно на самих глибинних рівнях примиритися з цією тіньовою стороною - і, можливо, знайти рішення вихідної проблеми, що викликала труднощі з засинанням.

Всі розлади сну можна інтерпретувати в контексті пошуку сенсу, навіть якщо поганий сон обумовлений лише поганим становищем тіла в ліжку. Нам також слід зрозуміти, що наше повсякденне життя впливає на сон. В іншому випадку проблем зі сном у нас би не було.

Всю ніч не зімкнути очей?

У не найкращою ситуації, коли лікар дуже мало знає про цю поширеною проблеми, він нерідко намагається «відрадити» пацієнта від розладів сну. На те є свої підстави, оскільки деякі пацієнти мають схильність до того, щоб описувати свої розлади сну так, нібито вони не замикають очей ночами. Такого насправді практично ніколи не буває, і це легко довести.

Пацієнту пропонують покласти біля ліжка листок паперу і кожні п'ятнадцять хвилин ставити на ньому хрестик.

Чесний пацієнт визнається, що він «проспав» кілька або навіть досить багато хрестиків. Втративши права на перебільшення, пацієнт, тим не менш, не позбавляється від вантажу своїх страждань. Проблеми зі сном так і не залишають його.

З іншого боку, описане вправу має сенс зробити з метою об'єктивації розлади. На ранок чоловік найчастіше приходить до висновку, що все не так погано, як йому здавалося. Вправа допомагає пацієнтові довести самому собі, що він насправді все-таки проводить уві сні ту чи іншу кількість годин. Він переконується, що труднощі пов'язані тільки з кількісним параметром, а якоїсь глобальної проблеми зі сном у нього просто немає.

Крім того, вправа допомагає змістити основний акцент - від втрати надії на повернення нормального освіжаючого сну до віри в те, що його здатність занурюватися в сон нікуди не зникла, і потрібно лише постаратися змінити якість нічного відпочинку душі і тіла. Так завдяки об'єктивації і переосмислення можна досягти позитивних результатів і встати на шлях самозцілення.

Погляд на проблеми зі сном як на важливі шанси розвитку

Організм завжди бере на сон стільки часу, скільки йому потрібно. Тільки щось вкрай важливе може перешкоджати настанню такого потрібного стану, як сон. Може статися, у душі виникло так багато великих турбот, що робота з ними набуває першочергового значення. Відповідно, сон не може прийти. І все ж після цього тіло все одно вимагатиме компенсації у вигляді сну.

Той, хто використовує безсонні фази ночі для того, щоб усвідомлювати самого себе і своє життя, навчиться цінувати ніч і пов'язані з нею темні, часом містичні теми. Підсвідоме - виштовхнути на задвірки повсякденному житті або витісняється зовсім - нерідко тільки вночі може знову вийти на передній план і викликати відповідні страхи.

навчиться цінувати ніч і пов'язані з нею темні, часом містичні теми. Підсвідоме - виштовхнути на задвірки повсякденному житті або витісняється зовсім - нерідко тільки вночі може знову вийти на передній план і викликати відповідні страхи. Той же, хто за допомогою хімічних снодійних позбавляє можливості самовираження ці темні сутності і теми, які по ту сторону дійсності населяють світи образів душі, повинен розуміти, що вони знайдуть своє тілесне втілення ні в чому-небудь, а в самих різних захворюваннях.

Набагато розумніше було б ставитися до кожного розладу сну як до якогось шансу. Спробуйте поглянути на нього як на важливий натяк на більш значиму, глибоко лежить проблему, яку необхідно вирішити. Завдяки такому підходу розлад сну втратить самодостатню проблематичність і стане пов'язаним з глибинної життям душі в тому сенсі, як це описано в книзі «Хвороба як символ». Дана зміна точки зору дає нам безліч плюсів: тепер щось, раніше мало негативний відтінок, можна сприймати як позитивну можливість саморозвитку. А позитивні шанси куди більш цікаві будь-якій людині.

Страх перед втратою контролю

Міцний, що дарує здоров'я сон - швидке засинання, власне сон, освіжаюче пробудження - може перетворитися на справжнісіньку проблему, оскільки ніч являє собою неконтрольовану сторону дійсності. Вона вселяє страх тієї раціональної частини нашої сутності, яка звикла домінувати в усьому. Сон пов'язане з загрозою втрати контролю і переходом ініціативи до незнайомої, «темної» сторони нашої сутності.

Наші труднощі, пов'язані з ніччю, сном і його образами, відображають і властиве нам витіснення думки про смерть. В основі страху смерті лежить відступ від християнської віри і, в першу чергу, матеріалізм західного суспільства. Той, хто живе, орієнтуючись тільки на матеріальне, в кінці природним чином не матиме надій. У нього в самому повному розумінні слова нічого не залишиться. З іншого боку, це поле проблем вказує на те, наскільки неймовірний потенціал зростання міг би утворитися, якби ми змогли знову відкрити для себе світлі сторони сну і смерті.

Щоб природно і не напружуючись перейти з одного рівня на інший - від неспання до сну, від життя до смерті, - ми повинні виконати завдання того рівня, який хочемо залишити. Тільки якщо ми зробили «домашнє завдання», перехід може пройти вдало.

Ніяк не відпустити

З точки зору психології, за розладами сну нерідко ховається страх відпустити власну маленьку «Я». Це той же самий страх, під дією якого багато хто не дозволяють собі випробувати «маленької смерті», тобто оргазму, який має на увазі, що ми відпускаємо себе і дозволяємо собі «падіння» в невідоме. За цим теж варто страх втрати самого «себе», свого маленького «Я». Такі люди не в змозі «провалитися в сон» і щасливо заснути, тому що їхнє ставлення до втрати «Я» і контролю відрізняється негативністю. Рух назад - а сон завжди є регресія - назустріч невимовному, назустріч джерелу життя, розцінюється як відділення від «Я» і викликає страх. Для інших людей, що знаходяться в духовному пошуку (а такі є практично у всіх релігійних напрямках і духовних традиціях), звільнення від «Я», навпаки, є ключовою метою.

Перенапруження, стрес

Тиск, накопичене за день, дуже часто з усією силою навалюється на людей в нічний час - вони не виконали завдань, не змогли виправдати надій, і так далі. Додайте до цього боязнь нового дня, який, швидше за все, не віщує жодних поліпшень. Однієї такої теми з лишком вистачило б, щоб позбавити людину сну, - а насправді вони практично ніколи не приходять поодинці. Минуле, з яким не вдалося впоратися, кидає тінь на вселяє страх майбутнє. Між цими жорнами і проходять нічні години. Класична медицина паплюжить стрес, на який сьогодні, здається, покладають відповідальність за все. Сюди ж домішують зовнішні причини розладів сну, такі як сильний шум, який також відносять до розряду стресових факторів. Статистика стверджує, що ще сильніше сну перешкоджають хіба що наші турботи.

Завчені програми, сонна іпохондрія

Проблеми зі сном часто ще більше посилюються на тлі завчених програм поведінки. Відчуття дискомфорту від того, що людина вкладається в ліжко і вперто не може заснути, поступово починає асоціюватися у нього з ліжком і спальнею. Буває і так, що, варто людині зайти в спальню, він тут же відчуває занепокоєння, нервозність і страх.

Уже в дитинстві у нас може розвинутися різновид сонної іпохондрії. Відзначено, що у переважної більшості пацієнтів, що зазнали проблеми зі сном, були батьки, які надавали сну перебільшене значення. Це виражалося, наприклад, в тому, що погану поведінку і невдачі дитини вони пояснювали його поганим сном. Або ж вони передбачали дітям неуспіх, якщо ті напередодні недостатньо добре і міцно виспалися. Ось на цьому грунті і виростає древо проблем, плоди якого людині доводиться пожинати в подальшому житті.

Постійне боязке спостереження за собою, відстеження того, вдалося чи вдасться виспатися, неодмінно псує солодкий смак засипання. Відповідні страхи нерідко стають реальністю. Той, хто протягом тривалого часу боїться опинитися неспроможним в чомусь лише тому, що не висипається, тим самим не тільки заважатиме власним засипанню, але і - з часом - виконання покладених на нього завдань.

Проблеми із засипанням можуть пояснюватися і феноменом формування рефлексу «самовознагражденія»: той, хто щоночі компенсує свою нездатність заснути ковтком спиртного, розслаблюючим відеофільмом або чим-небудь ще в тому ж дусі, може значно посилити вже наявну проблематику.

Збій ритму

Поряд з перевантаженням, що є невід'ємною частиною сучасного життя, на появу розладів сну впливає і втрата гармонійного ритму життя, співзвучного з природою. Двадцяте століття був ознаменований тріумфом по всій планеті штучного освітлення. Чи хтось замислювався про негативні наслідки, які лавиноподібно поширилися все по тій же планеті у вигляді, зокрема, депресій і розладів сну. Майже всі так звані душевні хвороби пов'язані, зокрема, з втратою ритму; майже всі вони супроводжуються розладами сну.

Тілесні дисфункції

Однією з недостатньо вивчених першопричин розладів сну можуть бути і тілесні дисфункції. Позбавлення від тілесних симптомів, що перешкоджають повноцінному сну, можливо тільки за умови їх опрацювання на рівні душі. Наприклад, з'ясувалося, що для переважної більшості пацієнтів, які страждають від розладів сну, характерно хронічно низький тиск крові. У пацієнток зі зниженим тиском (а саме про жінок найчастіше і йдеться) можна виявити специфічні набори проблем.

Справа в тому, що такі пацієнтки, як правило, ще не знайшли свого місця в навколишньому світі і не навчилися керувати своїм життям. Їх комунікативні проблеми отримують втілення у вигляді страхів, холодних рук, холодних стоп (душа йде в п'яти). Крім того, існує ряд обумовлених болями в тілі, спині, кінцівках розладів сну, і ці проблеми слід виявити і опрацювати на відповідному рівні.

Також корисно було б подумати над значенням всіх цих «болячок» для нашої душі - в тому сенсі, як про це йдеться в книзі «Хвороба як символ».

Проблеми зі сном можуть бути викликані такою органічно обумовленої дисфункцією, як серцева слабкість. В цьому випадку, тільки займаючи лежаче положення, організм отримує можливість відновити належне кровообіг і тим самим вивести потрібну кількість води.

Часті позиви до сечовипускання і стають причиною порушення сну. Може статися і так, що розпухає з роками передміхурова залоза бере на себе функцію греблі, яка не дозволяє повноцінно спорожняти сечовий міхур. В результаті частота відвідування туалету істотно зростає, в тому числі і по ночах.

В силу розслаблення сполучної тканини і пов'язаної з цим слабкістю сечового міхура жінки можуть також відчувати багаторазові позиви до сечовипускання протягом ночі, що призводить до розладу сну.

Якщо сон порушується через судом литкових та інших м'язів, корисно підійти до цього питання з двох сторін:

по-перше, спробувати виявити душевні першопричини цих судомних скорочень і перенапруг,

а по-друге, - пройти курс прийому магнію, який дивовижним чином покращує наше стан на рівні тіла.

Тлумачення всіх цих проблем - від серцевої недостатності і набухання простати до схильності до судом - представлено в книзі «Хвороба як символ». Їх слід опрацювати і відпустити від себе, використовуючи свої можливості в усвідомленні простору образів душі.

У перехідний період, в старості, коли перед нами постає завдання зробити найбільший «переведення стрілок» свого життя, голос серця може зазвучати особливо голосно і почати коментувати процес вмирання як початок нового становлення. Або ж перед обличчям таких змін нас почне часом пробиває піт. Те, що в основі названих останніми симптомів лежать вкрай хвилюючі, гарячі теми, не викликає сумнівів. І виникають при цьому розлади сну можуть бути пов'язані зі сновидіннями і що випливають із них думками і почуттями.

Ррозбурхують сни

Неодноразове нічний пробудження в більшості випадків обумовлене тим, що сновидіння настають поблизу кордонів свідомості, і сон порушується під впливом відповідних емоцій. Нерідко люди настільки втрачають доступ до світів внутрішніх образів, що сновидіння розгортаються без будь-якої участі з їхнього боку. І тоді емоції просто катапультує їх зі сну.

Якщо при цьому «образи страху» втрачають свою виразність, то виступив піт або прискорене серцебиття тільки виграють. Адже образи, навіть якщо вони не сприймаються свідомістю і не залишаються в пам'яті, нікуди не зникають, як і викликані ними реакції. А це означає, що не усвідомлена і продовжує тліти в підсвідомості тема відніме у нас спокій, який так необхідний для того, щоб знову заснути.

Проблеми зі сном, як і проблеми з засипанням, мають місце в середині ночі. Пробудження як таке не є проблемою, якщо людина незабаром знову засинає.

Порушення процесу сну свідчать про те, що тривожні для нас теми настільки тяжкі, що, перервавши сон, вони потім не дають йому знову прийти. У таких ситуаціях має сенс звернутися до медитацій з голосовим супроводом, щоб повернути собі доступ до образних світів і з їх допомогою спробувати виявити причини проблем. Таким способом можна набагато швидше звільнитися від них, за умови, звичайно, що у нас вистачить сили волі встати перед ними лицем до лиця.

Якщо ми подивимося на порушення процесу сну з точки зору, вираженої в книзі «Хвороба як символ», і постараємося зрозуміти, про що організм намагається нам сказати, завдання полегшується. Ми бачимо, що, по-перше, нам не вдається заснути і зануритися в несвідомий стан. По-друге, ми змушені лежати в ліжку і шукати - шукати сон, який не хоче приходити. Але саме в цей час варто відмовитися від опору, заспокоїтися і постаратися залишатися спокійним далі, а потім добровільно піти за облягають свідомість думками.

Найчастіше досить просто знайти ключик до дверей від тих проблем, які опрацьовувалися в перерваних снах. У них є свій сенс, і з часом можна навчитися розуміти те повідомлення, яке вони несуть. Нерідко з такого «розлади» виникає нове ставлення до ночі і її снам.