Як авокадо впливає на роботу шлунка

Нове дослідження вчених з Університету Іллінойсу, опубліковане в журналі в Journal of Nutrition, встановило, що щоденне вживання авокадо позитивно впливає на роботу шлунка, повідомляє MedicalNewsToday.

У дослідженні тривалістю 12 тижнів взяли участь 163 особи у віці від 25 до 45 років з надлишковою вагою, яких розділили на дві групи: перша щодня додавала авокадо у сніданок, обід і вечерю, а друга група харчувалася за таким самим меню, але виключила з раціону цей фрукт.

Протягом цього періоду учасники дослідження здавали зразки крові, сечі й калу для аналізу.

За результатами дослідження щоденне вживання авокадо призвело до зниження концентрації в калі жовчних кислот. Значно зріс вміст коротко жирних кислот, які є важливими для здоров'я товстого кишківника і надають протиракову і протизапальну дію.

Вчені відзначили, що завдяки вживанню авокадо зросла кількість бактерій, які здатні до ферментації клітковини. Ці бактерії добре впливають на травлення і метаболічні функції кишківника.