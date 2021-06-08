Суха шкіра обличчя: харчування та зволоження вдома

Сухість шкіри розпізнати дуже легко. Дерма втрачає свій здоровий зовнішній вигляд і стає в'ялою, на ній з'являються лущення і зморшки, виникає дискомфорт. Виявивши дані ознаки у себе, спочатку потрібно з'ясувати причину їх появи. Бо від цього безпосередньо залежить подальший догляд і його ефективність, повідомляє moddam.ru.

Вік. Жінкам, що переступили 25-річний рубіж, слід особливо ретельно підбирати косметологічні засоби. У їх складі обов'язково повинен бути присутнім колаген і гіалуронова кислота. Саме ці два компоненти допомагають шкірі утримувати таку необхідну їй вологу. Важливо! Виключіть косметику, в складі якої є ретинол, так як дана речовина може теж сушити дерму.

Нездорове харчування. Надмірне споживання шкідливих продуктів, а також відсутність в раціоні свіжої зелені, фруктів і овочів призводить не тільки до проблем зі здоров'ям, але і в'янення шкіри.

Повітря. Напевно ви помічали, що найчастіше дерма стає обезводженою в зимовий сезон. А все тому, що в цей час на повну потужність працюють обігрівачі, які сушать повітря. Щоб мінімізувати їх негативний вплив на шкіру, вам досить в побуті використовувати спеціальні зволожувачі.

Стреси. Регулярний недосип і переживання також негативно позначаються на стані дерми. Намагайтеся по максимуму відпочивати і приділяти час собі.

Як доглядати за обезводженою шкірою обличчя: правила

Живити і зволожувати шкіру обличчя можна і самостійно, не вдаючись до допомоги косметологів. Потрібно тільки правильно вибудувати свій щоденний доглядовий раціон. У цьому вам якраз і допоможуть рекомендації, наведені нижче.

Не лінуйтеся, особливо ввечері, очищати дерму. Причому однією міцелярної водою тут не обійтися. Обличчя необхідно обов'язково вмити із застосуванням спеціального гелю або пінки. Є вимоги і до води. Водопровідна вода для проведення даної процедури не годиться. Краще використовувати очищену або мінеральну воду.

Забудьте про скраби і агресивні кислотні пілінги, так як вони ще більше травмують дерму. Для додаткового очищення шкіри застосовувати краще легкі засоби.

Включіть в свій раціон зволожуючі тоніки. Вони не тільки очищають дерму, а й готують її до подальших процедур.

Не нехтуйте кремом, навіть якщо відчуваєте, що не потребуєте додаткового зволоження.

Важливо! З настанням 20-річного віку з'являється необхідність в косметиці з ефектом омолодження. З її допомогою ви зможете підтримувати дерму в задовільному стані, а також запобігти її передчасне старіння.

Як ще можна зволожити і наситити шкіру?

Крім основного щоденного догляду, шкіра обличчя також потребує і в масках, які можна зробити самостійно.

Ромашковая

Власницям чутливої дерми ідеально підійде маска з лікарської ромашки. Залийте 25 г суцвіть 100 мл гарячого молока і залиште настоятися на 10-15 хвилин. До готового відвару додайте 15 г рідкого меду і 25 г висівок. Отриману суміш добре перемішайте і нанесіть на обличчя. Тримати ромашковий маску потрібно 20-30 хвилин.

Томатна

Зволожити жирну шкіру обличчя в домашніх умовах вам допоможуть томати. У магазині придбайте свіжі помідори, очистіть їх від шкірки і перебити блендером. Пюре нанесіть на обличчя і тримаєте не більше півгодини.

Томатна маска добра тим, що вона не тільки прибирає сухість шкіри, але ще і сприяє нормалізації роботи сальних залоз, за рахунок чого значно зменшується кількість запалень.

Шоколадна

А ось ця маска вже точно не залишить нікого байдужим. Вона зніме роздратування, наситить шкіру і головне - підніме настрій.

Візьміть 50 г чорного шоколаду хорошої якості. У його складі має бути обов'язково какао-масло.

Поламайте шоколад на дрібні шматочки і розтопіть його на водяній бані. Додайте до нього 10 г оливкової олії. Дайте суміші охолонути.

На шкірі шоколадна маска повинна бути не більше 15 хвилин. Якщо її перетримати, то можна отримати зворотний ефект.

Желатинова

Живити зневоднену шкіру обличчя можна і за допомогою желатиновойї маски, приготованої в домашніх умовах. Вам потрібно всього лише замочити желатин в холодній воді і залишити його набухати. Після, розтопіть його на водяній бані.

Наступні інгредієнти желатинової маски залежать вже безпосередньо від вашого типу дерми. Наприклад, власниці жирної шкіри можуть використовувати лимонний сік або яєчний білок. Дівчатам з нормальною і чутливою шкірою слід додати до желатину молоко, яблучне пюре або ківі.

Сметанна

Дуже ефективна маска, результат від якої ви побачите вже після першого її застосування. До 30 г жирної сметани (краще домашнього) додайте чайну ложку оливкової олії (ши, авокадо або персикового).

Бананова

Цю маску краще робити в холодну пору року. Вона допоможе наситити і оздоровити шкіру, вирівняти дрібні зморшки і прибрати запалення. Розімніть в ємності половинку банана до стану пюре. Додайте до нього чайну ложку вашого улюбленого крему, пару крапель ефірного масла (лимонного або апельсинового), а також столову ложку масла авокадо.