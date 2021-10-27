Яблука допомагають упоратися з гіпертонією

Всім відомо, що яблуко — надзвичайно корисний фрукт. Але при цьому, виявляється, яблучна шкірка містить більше необхідних для здоров'я людини хімічних елементів, ніж м'якуш цих фруктів, повідомляє UkrMedia.

Як довели вчені з Сільськогосподарського коледжу в канадській провінції Нова Шотландія, ці речовини, зокрема, нормалізують артеріальний тиск.

Вчені запропонували двом групам людей, які страждають на артеріальну гіпертензію, кожен день їсти яблука. Учасники експерименту з першої групи вживали очищені фрукти, а з другої — з шкіркою.

В результаті з'ясувалося, що яблука в обох випадках допомагають впоратися з гіпертонією, але результат буде кращий, якщо яблука не очищати від шкірки.