Найкращі продукти для зміцнення нігтів

Міцні й красиві нігті – мрія багатьох жінок. При цьому, далеко не кожна знає, що саме можна й потрібно робити для здоров'я нігтів, повідомляє Креатив.

Зовсім не обов'язково витрачати час і гроші на дорогі процедури по зміцненню і нарощуванню: буває, це ще більше псує нігтьову пластину. Часом досить усього лише скорегувати свій раціон харчування, так що розберімось, які продукти корисні.

Продукти для зміцнення нігтів

Кращі продукти для зміцнення і нормального росту нігтів наступні:

Мигдальний горіх. У мигдалі містяться цинк, магній, мідь і марганець, а також селен і біотин. Завдяки його регулярного вживання, здоров'я і зовнішній вигляд нігтів поліпшуються буквально на очах. Бажано їсти горіх в сирому вигляді: термічна обробка руйнує вітаміни і амінокислоти, що містяться в ньому. Яйця. Курячі яйця багаті біотином, який є «будівельним елементом» для волосся і нігтів. Яйця краще купувати фермерські: в них більше вітамінів і мінералів, ніж у яйцях з супермаркетів. Якщо ви сидите на дієті, використовуйте тільки білки - поправитися від них практично неможливо. Молочні продукти. Сир, йогурти - все це містить велику кількість білка, який теж надзвичайно важливий для росту нігтів і волосся. Навіть найдорожчі полівітамінні комплекси не зможуть «працювати», якщо в організм не будуть надходити амінокислоти. Тому молочні продукти повинні бути присутніми в раціоні щодня. Морепродукти і морська капуста. У рибі і водоростях міститься вітамін Е. Його іноді називають вітаміном краси і молодості. Саме він відповідальний за стан шкіри, волосся, нігтів і навіть за функціонування репродуктивної системи.

Причини ламкості нігтів

Стан нігтів - один з індикаторів здоров'я людини. Коли вони шаруються і ламаються, попри на правильний догляд, подібні симптоми можуть говорити про такі захворювання:

дисфункції щитовидної залози, наприклад, гіпо або гіперпродукцію її гормонів;

порушення всмоктування поживних речовин в шлунково-кишковому тракті (хвороба Крона, гастрит, неспецифічний виразковий коліт);

ураження нігтьових пластин грибком - в цьому випадку нігті не тільки повільніше ростуть, але і змінюють свою структуру, товщають або стають крихкими і ламкими.

Якщо вирішити проблему допомогло додавання в раціон продуктів, які корисні для нігтів, то немає приводу для занепокоєння. Якщо ж ситуація не змінюється, не варто намагатися замаскувати тендітні нігті за допомогою гель-лаку. Краще звернутися до лікаря, який визначить причину і призначить відповідне лікування.

Які продукти варто виключити з раціону?

Далеко не всі продукти корисні для нігтів. Звести до мінімуму необхідно:

Фаст-фуд. Їжа з ресторанів швидкого харчування практично не містить необхідних людині корисних речовин, проте багато холестерину, барвників і підсилювачів смаку. При регулярному вживанні вони негативно впливають не тільки на нігті, але і на шкіру, провокуючи появу прищів і акне. Міцну каву. Кофеїн сприяє ламкості нігтьових пластин, тому вживання кави варто обмежити двома-трьома чашками на день. Газовані напої з високим вмістом цукру.

Стан нігтів багато в чому залежить від нашого харчування. Воно повинно бути раціональним і збалансованим. Жорсткі дієти, вживання фаст-фуду, гормональний дисбаланс, хвороби шлунка і кишківника - все це позначається на здоров'ї нігтьових пластин. Важливо пам'ятати, що зміцнення і поліпшення вигляду нігтів можливі лише в тому випадку, якщо будуть ліквідовані причини їх ламкості.