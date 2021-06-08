Шість поширених типів головного болю і методи їх усунення

Багато людей, описуючи головний біль, характеризують його як пульсуючий або безперервний. Однак медики налічують понад сто типів головного болю, у кожного з них є свої особливості. У сьогоднішній статті ми розповімо про найпоширеніші види головного болю і способи її усунення, повідомляє Men's Life.

1. Мігрень

Такий вид головного болю буває у багатьох людей. Для мігрені характерний біль що пульсує в одній зоні. Іноді мігрень охоплює кілька зон, а також шию та обличчя. Тривалість болю буває від кількох хвилин до 3-х днів

На думку експертів, кожен третій пацієнт помічає симптоми, що передують мігрені: поколювання в голові і тілі, нудота, блювота, слабкість м'язів, світлі плями або лінії перед очима. Провісниками настання мігрені можуть бути такі чинники: стрес, тривожність, гучний шум або яскраве освітлення, зневоднення, гормональний дисбаланс.

Полегшити стан можна, доклавши до чола холодний компрес. Також допоможе відпочинок, вживання аспірину або ібупрофену.

2. Головний біль напруги (тензіонного виду)

Біль тензіонного типу характеризується відчуттями здавлювання всередині голови. Найчастіше він виникає в області скронь і чола. При цьому може підвищуватися очний тиск, чутливість шкіри голови та верхньої частини тіла. Також посилюється сприйнятливість до шуму і світла.

Головний біль напруги буває епізодичний або хронічний. Його можна переплутати з мігренню. Однак при ГБН немає нудоти, блювоти і появи плям перед очима.

Спровокувати головний біль напруги можуть такі чинники: підвищена тривожність, стреси, неякісний сон, викривлення постави, недостатня фізична активність, перенапруження очей. Також підвищується ймовірність ГБН при гучних звуках і зневоднення організму.

Якщо такий біль часто виникає, медики рекомендують боротися не з наслідками, а знайти і усунути причину. Слід уникати стресових ситуацій, зберігати душевну рівновагу, висипатися і приділяти час фізичній активності.

3. Гипнічний головний біль

Це первинний тип головного болю, пов'язаний зі сном. Пульсуючий біль з'являється, коли людина спить. Вчені припускають, що гипнічний головний біль з'являється через хропіння, коли сплячій людині стає мало кисню. Якщо ГГБ з'являється досить часто, рекомендується звернутися до лікаря. Після попереднього обстеження лікар може призначити МРТ, комп'ютерну томографію або дослідження сну в стаціонарних умовах.

Для усунення больових відчуттів рекомендується випити ібупрофен або аспірин. Також можна випити міцну каву, якщо немає схильності до гіпертонії.

4. Кластерний (пучковий) головний біль

Такий вид головного болю важко сплутати з якимось іншим. Больові відчуття пронизують або пекучі. Вони охоплюють очі або зосереджуються за зоровими органами. Найчастіше пучковий біль виникає в одному боці голови. Крім перерахованих вище симптомів люди можуть відчувати підвищене занепокоєння, тривожність, закладеність носа. Можуть боліти плечі та шия. Попри інтенсивність відчуттів, такий стан не небезпечний для життя. Як правило, напад може тривати від 10 хвилин до 3-х годин.

Точна причина появи пучкового болю досі невідома. Є лише припущення про зв'язок з циркадними ритмами. Для усунення симптомів лікар може призначити кортикостероїди, краплі в ніс з лідокаїном або ж вдихання кисню в стаціонарних умовах

5. Головний біль при синуситі

Біль виникає під час або після перенесених гострих респіраторних вірусних інфекцій. Якщо крім головного болю відчувається дискомфорт в зоні чола, вилиць, перенісся, з великою ймовірністю доктор може діагностувати синусит. Супутніми симптомами можуть бути закладені вуха, риніт, набряк обличчя і підвищення температури тіла. Синусит характеризується запальними процесами слизових навколоносових пазух носа. Гостра форма може означати приєднання бактеріальної інфекції. Займатися самолікуванням небезпечно для здоров'я. Максимум, що можна зробити, - це випити знеболювальний препарат і закапати ніс судинозвужувальними краплями.

6. Головний біль при фізичних навантаженнях

Це один з найпоширеніших видів больових відчуттів, який часто виникає у людей з підвищеною фізичною активністю. Біль може виникнути після пробіжки, стрибків, силових вправ. Крім того, він може з'явитися під час інтимної близькості, чхання або сильного кашлю. Найчастіше неприємні відчуття проходять протягом години, але якщо навантаження було дуже інтенсивним, вони можуть тривати весь день. Щоб запобігти хворобливі відчуття, слід робити розминку перед основними навантаженнями та не допускати перевтоми.

Зняти больовий синдром можна за допомогою нестероїдних протизапальних і знеболювальних засобів.

На жаль, від головного болю ніхто не застрахований, але можна знизити ймовірність його появи за допомогою методів, про які ми розповіли вище. Якщо патологічний стан виникає регулярно, а біль виражений і погано переноситься, слід обов'язково звернутися до лікаря для з'ясування причин і виключення загрожують здоров'ю та життю станів.