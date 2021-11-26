Чому болить голова зранку, якщо не випив кави

Багато хто не може уявити свій ранок без кави. Але якщо з якоїсь причини ви не змогли у звичний час насолодитися напоєм, який підбадьорює, у вас можуть початися головні болі. Чому вони з'являються, інформує Ukr.Media, повідомляє UkrMedia.

Кава має безліч корисних властивостей: для слуху і передміхурової залози, знижує рівень стресу і продовжує життя. Бадьорість, яку ми відчуваємо вже після перших ковтків, обумовлена гірким смаком напою, бо діяти кофеїн починає лише через 30-40 хвилин. Крім кофеїну в цьому напої міститься величезна кількість різних сполук, які також стимулюють наш організм.

Однак, кава викликає звикання. Якщо ви різко перестаєте пити каву, це може вилитися в ряд побічних ефектів, серед яких втома, дратівливість і зниження концентрації уваги. Найпоширеніший симптом відміни кофеїну — головні болі. Вони, зазвичай, не сильні і тривають всього один-два дні, хоча іноді можуть затягнутися і на тиждень.

Такі болі відчуваються як стягнута навколо голови туга стрічка, і називаються головним болем напруги. Згідно з дослідженнями, у людей з мігренню відмова від кави може навіть спровокувати напад цього захворювання. Одна з версій того, чому так відбувається, пов'язана з тим, що наш мозок не завжди правильно сприймає сигнали від рецепторів.

Тому на вигляд невинна відміна стимулятора, прийняття якого вже стало для організму звичкою, може спровокувати невірне сприйняття нервових імпульсів нашим мозком, яке сприймається як головний біль. Що цікаво, така "ломка" відбувається, тільки якщо людина зовсім відмовляється від прийняття напоїв з кофеїном. Тобто, навіть якщо ви не змогли зробити собі американо, то невелика чашечка лате або капучіно зможе врятувати вас від синдрому відміни.