Як знизити тягу до фаст-фуду

Американські вчені з'ясували, що зменшення рівня стресу допомагає знизити тягу до жирної їжі і фаст-фуду, повідомляє VestnikKavkaza.

Про це свідчать результати дослідження, опубліковані в журналі Science Daily.

У дослідженні взяли участь 338 жінок, яких вчені навчали ефективним способам боротьби зі стресом, дозволяючи при цьому вживати звичну їжу, в тому числі фаст-фуд.

Через 16 тижнів експерименту вчені з'ясували, що деяким учасницям експерименту вдалося скоротили кількість вживання жирної їжі і фаст-фуду.

Учасниці, у яких відзначалося зниження рівня стресу на 1 бал за шкалою його вимірювання, зменшили вживання фаст-фуду на 7%, в порівнянні з тими жінками, яким не вдалося вплинути на рівень стресу за допомогою запропонованих дослідниками методик.