Користь листового салату для організму

Салат - досить популярний продукт харчування. На сьогодні існує велика кількість видів салату, які відрізняються за формою, кольором і смаком. Найголовніше при виборі салату - це його свіжість, повідомляє xCook.info.

Користь салату полягає в наявності різних речовин, які необхідні для нормальної життєдіяльності. До його складу входить велика кількість фолієвої кислоти, яка потрібна для нормальної роботи кишківника, а ще вона виводить «поганий» холестерин. Також вона бере участь у процесі кровотворення і покращує діяльність нервової системи. Фолієва кислота важлива для вагітних жінок.

До складу салату входить вітамін А, необхідний для шкіри та зору, а також вітаміни групи В, які відповідають за діяльність нервової системи. У великій кількості в таких рослинах міститься кальцій, який є основним будівельним матеріалом для кісткової тканини, а також він необхідний для крові й знімає набряклість організму. Є в ньому і магній, який важливий для серцевого м'яза і для клітинної структури. У салаті є лактуцин - речовина, яка нормалізує діяльність нервової системи та протистоїть відкладенню солей в організмі.

Сік салату позитивно позначається на стані шкіри і волосся. Крім цього, він допомагає позбавитися від безсоння. До складу салату входить аскорбінова кислота, яка збільшує захисні функції організму та бере участь у багатьох важливих процесах. Завдяки наявності калію, поліпшується діяльність серцево-судинної системи.