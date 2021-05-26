Слоучи, колор блок і варенки: джинси на літо 2021

Джинси - це базова річ для більшості гардеробів. Носять їх у правильній стилізації й в ресторан, і на роботу, і на прогулянку. Але не варто плутати актуальну базу та застарілому псевдокласику, повідомляє РБК-Украина.

Джинси - це базова річ для більшості гардеробів. Носять їх у правильній стилізації і в ресторан, і на роботу, і на прогулянку. Але не варто плутати актуальну базу та застарілу псевдокласику.

Про це розповіла стиліст Тетяна Волкова. Тетяна нагадала, що в гардеробі будь-якої жінки може бути одяг трьох типів: "для чоловіків", "для подруг" і "для себе".

"Дівчата одягаються не тільки для чоловіків. Якщо вдягатися тільки для чоловіків, то недовго виявити себе в джинсах-обгортках для сосисок, "лабутени" і кургузой курточці "пам'яті запалення придатків". Жіночність і привабливість - це важливо, але сучасна мода дає можливість виглядати привабливо не тільки штани в обліпку, але і в актуальних формах" , - написала стиліст.

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Тетяна додала, потрібно думати, як розставити правильні акценти, адже складна, інтелектуальна, неочевидна жіночність і привабливість варті того! Стиліст написала, що нічого не має проти джинси-скінні, але з високою посадкою, а також запропонувала свої варіанти самих трендових джинсів на літо 2021.

1. Слоучи.

2. Кльош.

3. Широкі джинси.

4. Колір блок.

5. Широкі джинси в підлогу.

6. З розрізами.

⠀7. ⁣⁣"Варенки".

8. Джинси-МОМ.

9. Джинси-слоучи.