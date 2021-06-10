П'ять найкращих маринадів для шашлику з курки
Жоден пікнік або святкове застілля не обходяться без смачного соковитого шашлику з курки. Від того, як ви замаринуєте м'ясо безпосередньо залежить його смак, повідомляє Обозреватель.
5 найкращих маринадів для соковитої та м'якої курки.
1. Медово-гірчичний
Вам знадобиться:
- мед
- гірчиця
- соєвий соус
- лимон
- часник
- зелень
Цей маринад забезпечить м'ясу золотисту скориночку та додасть незвичайного солодкувато-пряного смаку.
2. Томатний
Цей варіант чудово підійде і для запікання курочки в духовці. Спочатку вона просто тушкується у власному соку, потім додаємо томатний сік, часник, масло, а також можна для пікантності додати паприку і м'яту.
3. Апельсиновий
Цитрус і прянощі каррі – дивовижне поєднання для маринаду, воно надасть м'ясу такого смаку, яким неможливо не захоплюватися. Приготувавши, ви отримаєте неймовірно соковиту і золотисту курочку.
4. Йогуртовий або кефірний
Цей маринад вважається дієтичним, але м'ясо вийде дуже соковитим і ніжним. Можна додати в йогурт, кефір і трохи спецій: каррі, куркуму, кардамон, і лимонний сік. Курочка вийде соковитою і ніжною, а головне – корисною.
5. Винний
Солодке вино добре розм'якшує волокна і підкреслює смак м'яса. Це найкращий маринад для курки, яку запікатимуть на вугіллі цілою. Головною особливістю вина є те, що воно розм'якшує волокна і добре підкреслює смак м'яса.
Краще візьміть будь-яке десертне вино, будь-якого ступеня, але тільки не сухі вина. Для духмяності додайте до нього мелений перець і гвоздику, а також трохи чорносливу, цибулі і базиліка.