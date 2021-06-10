П'ять найкращих маринадів для шашлику з курки

Жоден пікнік або святкове застілля не обходяться без смачного соковитого шашлику з курки. Від того, як ви замаринуєте м'ясо безпосередньо залежить його смак, повідомляє Обозреватель.

5 найкращих маринадів для соковитої та м'якої курки.

1. Медово-гірчичний

Вам знадобиться:

мед

гірчиця

соєвий соус

лимон

часник

зелень

Цей маринад забезпечить м'ясу золотисту скориночку та додасть незвичайного солодкувато-пряного смаку.

2. Томатний

Цей варіант чудово підійде і для запікання курочки в духовці. Спочатку вона просто тушкується у власному соку, потім додаємо томатний сік, часник, масло, а також можна для пікантності додати паприку і м'яту.

3. Апельсиновий

Цитрус і прянощі каррі – дивовижне поєднання для маринаду, воно надасть м'ясу такого смаку, яким неможливо не захоплюватися. Приготувавши, ви отримаєте неймовірно соковиту і золотисту курочку.

4. Йогуртовий або кефірний

Цей маринад вважається дієтичним, але м'ясо вийде дуже соковитим і ніжним. Можна додати в йогурт, кефір і трохи спецій: каррі, куркуму, кардамон, і лимонний сік. Курочка вийде соковитою і ніжною, а головне – корисною.

5. Винний

Солодке вино добре розм'якшує волокна і підкреслює смак м'яса. Це найкращий маринад для курки, яку запікатимуть на вугіллі цілою. Головною особливістю вина є те, що воно розм'якшує волокна і добре підкреслює смак м'яса.

Краще візьміть будь-яке десертне вино, будь-якого ступеня, але тільки не сухі вина. Для духмяності додайте до нього мелений перець і гвоздику, а також трохи чорносливу, цибулі і базиліка.