Обов'язкові ранкові ритуали краси: порада експерта

Незважаючи на те, що всім хочеться з ранку довше поніжитися в ліжку (через що часу на збори залишається зовсім небагато), важливо не пропускати обов'язкові процедури, завдяки яким обличчя завжди буде виглядати свіжо, а шкіра - буде здоровою і сяючою, повідомляє РБК-Україна.

Обов'язкові ранкові ритуали краси

Основа ранкового ритуалу - поетапне умивання, яке включає в себе:

очищення

тонізацію

легке зволоження шкіри

Очищення

Ключовий етап перед основним відходом, під час якого ми прибираємо надлишки себума, що накопичився за ніч і готуємо шкіру до зволоження.

Правильно обраний засіб для вмивання - це 90% успіху в ефективності догляду.

Тонізації

Тюнери та лосьйони для обличчя нейтралізують дію вільних радикалів і важких металів (які містяться в нашій, на жаль, не ідеальній водопровідній воді), а також відновлюють кислотно-лужний баланс шкіри. До того ж, цей етап готує шкіру до подальшого догляду, так як добре тонізована шкіра стає більш сприйнятливою до кремів і сироваток.

Зволоження та захист

Наситити шкіру вологою і захистити її від шкідливого впливу навколишнього середовища - це найважливіше для шкіри під час ранкового догляду.

Якісне зволоження запобігає передчасному старінню і дарує шкірі здоровий зовнішній вигляд.

Шкіра навколо очей є найтоншою і чутливою, тому важливо приділяти їй максимальну увагу, використовуючи патчі, як SOS-засіб. Не забуваємо про різні ефективні крему, які доглядають за цією важливою областю нашої шкіри.