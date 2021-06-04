Від яких продуктів варто утриматися після 30 років

Експерти кажуть, що після 30 років в організмі сповільнюються обмінні процеси, погіршується чутливість до інсуліну і вироблення статевих гормонів, тому необхідно переглянути свій раціон і виключити з нього деякі продукти, повідомляє Комментарии.

Дієтолог Марія Малишева зазначила, що після 30-річного віку вперше з'являються ознаки серйозних хронічних захворювань, тому варто уважніше ставитися до свого здоров'я і того, що ми їмо.

За словами експерта, потрібно утримуватися від смажених продуктів, оскільки вони збільшують ризик ожиріння і більш серйозних ускладнень. Також варто обмежити в раціоні молочні продукти, тому що в їхньому складі багато цукру або фруктози, яка у великій кількості шкодить роботі печінки, також у "молочку" можуть додавати підсолоджувачі.

Лікар радить утриматися від вживання газованих напоїв, оскільки вони можуть викликати проблеми з серцем, цукровий діабет, епілепсію, остеопороз, а також підсилювати схильність до виникнення раку. З цієї причини краще прибрати з раціону чипси, оброблене м'ясо і продукти з високим рівнем солі та рафінованими вуглеводами.

Нагадаємо, група вчених із Франції та Швеції провела дослідження і з'ясувала, що скинути вагу після 40 років удвічі важче, ніж у 25 і 30 років через швидкість спалювання жиру.