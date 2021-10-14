Вчені назвали дієту, здатну уповільнити старіння мозку

Американські дослідники заявили, що кето-дієта, головний принцип якої полягає в споживанні продуктів з мінімальною кількістю вуглеводів, здатна поліпшити когнітивні функції та знизити ризик появи нейродегенеративних захворювань, повідомляє Комментарии.

Вчені з Кентуккійского університету відзначили, що суть кето-дієти полягає в вільному споживанні жирів і білків, але практично повністю виключається включення в раціон вуглеводів (крохмалю, цукру і клітковини). Такий режим харчування допомагає знизити рівень цукру в крові та призводить до схуднення шляхом зміни метаболізму.

Експерти кажуть, що такий раціон сприятливо діє на кровопостачання мозку і гематоенцефалічний бар'єр, який захищає нервову систему і головний мозок від проникнення мікроорганізмів і токсинів.

Одна з причин, чому кетонові дієти більш корисні для мозку, ніж вегетаріанські в тому, що вони містять достатню кількість необхідних амінокислот, різноманітних жирів, вітамінів B і D, мінералів.

Дослідники говорять, що тривалість такої дієти складає від 3-4 тижнів до року. Немає сенсу її дотримуватися менш як три тижні, оскільки за цей час організм пройде через кетоадаптацію і ви тільки почнете отримувати всі переваги такого режиму харчування.

До слова, для кето-дієти підходять натуральні продукти: м'ясо, риба, масло, яйця, сир, гриби, низьковуглеводні овочі, горіхи та насіння.