Топ-3 ознаки для термінової відмови від хліба

Дослідження вчених показали, що в багатьох випадках вживання хліба корисне для здоров'я, особливо якщо зроблений він з цільного зерна. Однак іноді хліб у раціоні може провокувати розвиток захворювань, повідомляє Clutch.

Експерти назвали топ-3 ознаки, які вказують, що від ранкового тосту варто відмовитися.

Набір ваги

Якщо ви помітили, що почали набирати зайву вагу, то виною тому цілком може бути вживання хлібобулочних виробів. Результати досліджень вчених показали, що вживання двох або більше порцій білого хліба на день підвищує ризик ожиріння або надлишкової ваги.

Підвищений тиск

Раптове підвищення тиску може бути пов'язане зі споживанням хліба. Виключення з меню мучного допоможе повернути тиск у норму. Дослідження 2018 року показало, що вживання одного шматка білого хліба один або кілька разів на тиждень пов'язане з підвищеним кров'яним тиском.

Постійні спазми шлунку

Якщо після бутерброда або шматка хліба починаються проблеми зі шлунком, то звичне меню слід переглянути. Це може бути ознакою целіакії - непереносності глютену, яким сповнений хліб.

Симптоми: