Що таке клітковина і її норма на добу

Клітковина (або харчові волокна) - це складний вуглевод, який наш організм отримує з більшості рослинних продуктів, повідомляє Доктор Елена Смирнова.

Є два типи клітковини, розчинна і нерозчинна, обидві по своєму важливі: ⠀

Розчинна - вона, як губка, поглинає воду і перетворюється у нашому кишківнику на желе. Вона знижує рівень "поганого" холестерину, знижує рівень цукру в крові, розм'якшує щільний стіл, а рідкий робить оформленим, є їжею для хороших бактерій. ⠀

Нерозчинна - це грубі волокна. Вона не вбирає воду і виводиться з організму в незміненому вигляді. Вона стимулює скорочення кишківнику, покращує перистальтику, забезпечуючи щоденний м'який стіл.

А ще клітковина допомагає знизити вагу. Тому що в ній мало калорій, при цьому вона повільно засвоюється і забезпечує надовго відчуття ситості. ⠀

За даними ВООЗ норма клітковини для всіх в середньому 28 грамів.

Що на ділі? А на ділі багато з вас не з'їдають і половини. ⠀

Як збільшити кількість клітковини? ⠀