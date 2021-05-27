Одна з причин облисіння у чоловіків

Тайські вчені прийшли до невтішного висновку: всі чоловіки, які палять протягом багатьох років, ризикують рано чи пізно виявити у себе лисину, повідомляє Men's Life.

Під час проведення досліджень експерти з Національного Тайванської Університету в Тайпеї виявили, що куріння не щадить навіть азіатів, які набагато рідше лисіють у зв'язку з генетикою, в порівнянні з представниками білошкірих раси.

Для участі в експерименті були відібрані 740 тайських чоловіків у віці 65 років. Як показали результати досліджень, ті добровольці, які викурювали в добу 20 і більше сигарет, стрімко втрачали волосся, з кожним днем все сильніше. При цьому вік не чинив ніякого впливу на початок облисіння, тому що воно починалося дуже рано.

Як пояснюють дерматологи, куріння завдає руйнівної дії на фолікул або так звану цибулину - волосяний мішечок, в якому міститься корінь волоса. Приблизно на кордоні зовнішньої й середньої третини волосся до цибулині примикає вивідна протока сальної залози. У людини, яка курить багато років, кровоносні судини слабшають, що призводить до порушення процесу циркуляції крові.

Також в організмі чоловіка починає вироблятися більше гормону естрогену, який вважається жіночим. Одночасна дія всіх цих факторів і провокує випадання волосся. А тому всім, хто в старості мріє мати густу шевелюру, необхідно якомога швидше позбуватися від настільки згубної звички.

До слова, за день середньостатистична людина втрачає 50-100 волосся. Сам волосок може жити від 3 до 7 років. З усіх волосся 90% активно йдуть в зростання, а інші 10% знаходяться в стані спокою. В такому стані останні можуть перебувати від 2 до 6 місяців, після чого волосок зазвичай випадає, а новий на його місці може вже і не вирости.