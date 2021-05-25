Низький гемоглобін — це, просто кажучи, недолік кисню в крові. При зниженому гемоглобіні людина відчуває постійну втому, у неї може бути підвищена температура тіла, запаморочення, головний біль та інше. Насправді підняти гемоглобін набагато простіше, ніж здається, повідомляє Коментарі.

Для початку розберімось. Гемоглобін — це білок в червоних кров'яних тільцях, який переносить кисень з легень у всі інші частини тіла. Як правило, існує здоровий баланс між надходженням заліза з їжею і потребою організму в ньому.

Однак, якщо попит перевищить пропозицію, організм почне використовувати залізо, яке зберігається в печінці, що може привести до дефіциту заліза. Коли організм витратив залізо, він не може виробляти гемоглобін. Це називається залізодефіцитною анемією.

Як швидко підвищити гемоглобін: три корисних поради.

1. Збільшення споживання заліза

Людині зі зниженим рівнем гемоглобіну корисно їсти більше продуктів, багатих на залізо. Залізо сприяє збільшенню вироблення гемоглобіну, який також сприяє утворенню більшої кількості червоних кров'яних тілець.

2. Відмова від чаю

Чай може перешкоджати всмоктуванню заліза. Він містить сполуки, звані танінами. Деякі дослідження показують, що дубильні речовини можуть знизити абсорбцію заліза в організмі. Однак дубильні речовини, мабуть, впливають на статус заліза тільки у дорослих, у яких вже є низькі запаси заліза.

Для деяких людей відмова від чаю під час їди або відразу після їжі може допомогти поліпшити засвоєння заліза.

3. Фізичні вправи

Фізичні вправи або фізична активність можуть підвищити рівень гемоглобіну в крові. Так, вправи можуть збільшити загальний гемоглобін і масу еритроцитів, що збільшує здатність переносити кисень.