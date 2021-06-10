Як зварити молоду картоплю – 3 важливих правила
Таку картоплю можна запікати в духовці, а можна просто відварити, посиливши її смак великою кількістю зелені та часником. Мабуть, аромат такої картоплі не сплутаєш ні з чим. Та й зіпсувати цю страву теж практично неможливо, повідомляє Сегодня.
Як зварити молоду картоплю – 3 важливих правила
- Заливати її водою потрібно так, щоб рівень води був на півтора пальця вище картоплі. У занадто великій кількості води картоплю варити не можна: вона буде водянистою.
- Після того, як вода закипіла, картоплю треба посолити і продовжувати варити 15-20 хвилин на середньому вогні.
- Солити картоплю треба спочатку варіння, так вона триматиме форму і не розсипатиметься.
Молода картопля з кропом
Інгредієнти
- 600 г дрібної чи середньої молодої картоплі
- 1 лаврове листя
- кілька гілочок свіжого кропу
- 1 чайна ложка крупної солі
- 50 г вершкового масла
- вода
Рецепт приготування
- Молоду картоплю помити за допомогою щітки для овочів або жорсткої кухонної губки.
- Скласти в каструлю і залити чистою холодною водою.
- Для аромату додати у воду лаврове листя і кілька гілочок кропу. Посолити.
- Поставити каструлю з молодою картоплею на невеликий вогонь, довести до кипіння і варити близько 20 хвилин під нещільно закритою кришкою.
- Процідити картоплю і перекласти в глибоку миску.
- Одразу ж додати подрібнений кріп і шматочок вершкового масла, перемішати.
- Подавати молоду картоплю з кропом і маслом гарячою. Її можна доповнити м'ясною стравою і салатом зі свіжих овочів.