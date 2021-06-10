Таку картоплю можна запікати в духовці, а можна просто відварити, посиливши її смак великою кількістю зелені та часником. Мабуть, аромат такої картоплі не сплутаєш ні з чим. Та й зіпсувати цю страву теж практично неможливо, повідомляє Сегодня.

Як зварити молоду картоплю – 3 важливих правила

Заливати її водою потрібно так, щоб рівень води був на півтора пальця вище картоплі. У занадто великій кількості води картоплю варити не можна: вона буде водянистою. Після того, як вода закипіла, картоплю треба посолити і продовжувати варити 15-20 хвилин на середньому вогні. Солити картоплю треба спочатку варіння, так вона триматиме форму і не розсипатиметься.

Молода картопля з кропом

Інгредієнти

600 г дрібної чи середньої молодої картоплі

1 лаврове листя

кілька гілочок свіжого кропу

1 чайна ложка крупної солі

50 г вершкового масла

вода

Рецепт приготування