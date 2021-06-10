Як зварити молоду картоплю – 3 важливих правила

Як зварити молоду картоплю – 3 важливих правила

Таку картоплю можна запікати в духовці, а можна просто відварити, посиливши її смак великою кількістю зелені та часником. Мабуть, аромат такої картоплі не сплутаєш ні з чим. Та й зіпсувати цю страву теж практично неможливо, повідомляє Сегодня.

Як зварити молоду картоплю – 3 важливих правила

  1. Заливати її водою потрібно так, щоб рівень води був на півтора пальця вище картоплі. У занадто великій кількості води картоплю варити не можна: вона буде водянистою.
  2. Після того, як вода закипіла, картоплю треба посолити і продовжувати варити 15-20 хвилин на середньому вогні.
  3. Солити картоплю треба спочатку варіння, так вона триматиме форму і не розсипатиметься.

Молода картопля з кропом

Інгредієнти

  • 600 г дрібної чи середньої молодої картоплі
  • 1 лаврове листя
  • кілька гілочок свіжого кропу
  • 1 чайна ложка крупної солі
  • 50 г вершкового масла
  • вода

Рецепт приготування

  1. Молоду картоплю помити за допомогою щітки для овочів або жорсткої кухонної губки.
  2. Скласти в каструлю і залити чистою холодною водою.
  3. Для аромату додати у воду лаврове листя і кілька гілочок кропу. Посолити.
  4. Поставити каструлю з молодою картоплею на невеликий вогонь, довести до кипіння і варити близько 20 хвилин під нещільно закритою кришкою.
  5. Процідити картоплю і перекласти в глибоку миску.
  6. Одразу ж додати подрібнений кріп і шматочок вершкового масла, перемішати.
  7. Подавати молоду картоплю з кропом і маслом гарячою. Її можна доповнити м'ясною стравою і салатом зі свіжих овочів.

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