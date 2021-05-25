Держстат назвав тривалість життя жінок та чоловіків в Україні

Середня очікувана тривалість життя при народженні в Україні у 2019 році становила 72,01 років. Для чоловіків вона становить 66,92 року, для жінок – 76,98 року. Про це, посилаючись на ﻿Державну службу статистики, повідомляє РБК-Україна.

За даними статистичного відомства, за останні 30 років очікувана тривалість життя українців зросла. У 1990 році вона становила 70,42 року (65,60 – для чоловіків і 74,82 – для жінок).

Скриншот: Держстат України

Усього ж за 30 років населення України скоротилося майже на 10 млн осіб. У 1990 році в Україні було 51 556,5 тисячі постійних жителів, у 2020 році – 41 732,8 тисячі.

За даними Державної служби статистики, за 2020 рік в Україні померли 616 835 осіб. Це на 35 721 смерть більше, ніж за січень-грудень 2019 року, коли померли 581 114 осіб.

Чисельність наявного населення в Україні на 1 січня 2021 року становила 41 588 354 особи. За 2020 рік населення України скоротилося на 314 062 особи.