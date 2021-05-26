Виплати при народженні дитини збільшать

Починаючи з 2022 року, в Україні може збільшитися розмір допомоги при народженні дитини, який не переглядався ще з 2014 року. Кабінет міністрів в середу, 26 травня, схвалив відповідний законопроєкт, який розробили в Міністерстві соціальної політики, повідомляє Обозреватель.

Про це стало відомо під час онлайн-трансляції урядового засідання в YouTube. Проєктом документа пропонується збільшити виплату при народженні дитини до 50 тис. грн.

Зараз розмір держдопомоги українським сім'ям при народженні дитини становить 41 280 грн, відразу виплачується 10 320 грн, а решту грошей сім'я отримує протягом 36 місяців рівними частинами (по 860 грн щомісяця). Таким чином, в разі прийняття законопроєкту у Верховній Раді, надбавка до допомоги складе майже 10 тис. грн.

Зокрема, документом пропонується:

з 2022 року за народженні першої і кожної наступної дитини надавати допомогу в розмірі 50 тис. грн. Одноразова виплата становитиме 25% від суми (12 500 грн), а решту грошей виплачуватимуть протягом наступних 36 місяців рівними частинами (1 041 грн);

з 2023 року проводити щорічну індексацію виплат (грудень порівняно з груднем попереднього року).

Якщо проєкт Закону буде підтриманий народними депутатами, то автоматично збільшиться і виплата в разі усиновлення дитини, адже вона встановлюється на рівні розміру допомоги при народженні. Крім того, в законопроєкті залишається допомога у вигляді "пакета малюка", який належить видачі/виплаті протягом 30 днів після пологів.