З якою квартирою не дадуть субсидію: актуальні норми житла

В оновлених правилах видачі субсидій, які Кабмін змінив "заднім числом", з 1 травня, скоригували норми житла, повідомляє Сьогодні.

Норма житла, на яку призначається субсидія, на домогосподарство з людини становить майже 49 кв. м., і 13,65 – на кожну наступну людину. Тобто, на родину з трьох людей – близько 75 кв. Але у наданні субсидії точно відмовлять, якщо:

площа квартири перевищує 130 кв. м,

площа будинку – більше 230 кв. м.

Тепер при призначенні субсидії не враховуються житлові приміщення, що знаходяться у спільній частковій або спільній власності, або розташовані в сільській місцевості та отримані у спадок, нагадали в Міністерстві соціальної політики.

Субсидію можуть призначити на понаднормову житлову площу. Але тільки в одному випадку – якщо до складу домогосподарства входять непрацюючі непрацездатні особи (особи з інвалідністю, пенсіонери, діти). Взимку 2020-2021 рр. в Україні було 450 тис. сімей з такими субсидіями.