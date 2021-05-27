Керівників парків "Конча-Заспа" та "Голосіївський" затримали на хабарі

Столичні правоохоронці викрили та затримали на одержанні неправомірної вигоди виконуючих обов'язки директорів комунального підприємства "Лісопаркове господарство "Конча-Заспа" комунального об'єднання "Київзеленбуд" і Національного природного парку "Голосіївський" (ч. 3 ст. 368 КК України, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Керівник КП "Лісопаркове господарство" Конча-Заспа" вимагав і отримав від підприємця неправомірну вигоду за узгодження облаштування мотузкового парку на балансових територіях комунального підприємства. Таку "послугу" чиновник оцінив у $ 4 тисячі.

"У свою чергу чиновник НПП "Голосіївський" вимагав і отримав від цього ж підприємця ще 54 тисячі грн за прискорення укладення договору для здійснення цієї діяльності" , - йдеться в повідомленні Київської міської прокуратури.

У ньому наголошується, що обох чиновників затримали в порядку ст. 208 КПК України.

"Керівника КП "Лісопаркове господарство "Конча-Заспа" - під час отримання другої частини неправомірної вигоди в сумі $ 3 тисяч, а в.о. директора НПП "Голосіївський" - під час отримання усієї суми хабаря ", - повідомляють в прокуратурі.

Там додають, що зараз вирішується питання про повідомлення затриманим про підозру й обрання їм запобіжного заходу. Слідчі дії тривають.

Заходи з викриття здійснювалися прокуратурою спільно з територіальним управлінням ДБР, розташованим в м.Києві, за матеріалами Управління стратегічних розслідувань в м.Києві ДСР Нацполіціі України.

Правоохоронці уточнюють, що комунальне підприємство "Лісопаркове господарство" Конча-Заспа "засноване на комунальній власності територіальної громади міста Києва і підпорядковується Київському комунальному об'єднанню зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд" при Управлінні екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської адміністрації).