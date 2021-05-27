Німеччина запустила свої COVID-паспорта (фото)

У Німеччині з'явилися "паспорта вакцинації", в які заносять, в тому числі, інформацію про щеплення від коронавірусу Covid-19, що дозволить в перспективі подорожувати по Євросоюзу.﻿ Про це, з посиланням на Telegram-канал "7 канал Одеса, повідомляє Телеграф.

"Кожен, хто отримав щеплення від корони, отримує папірець, що підтверджує вакцинацію. У всіх країнах Євросоюзу вони будуть своїми", - йдеться в замітці.

Потрапити в ЄС можна буде з паспортом вакцинації, в якому буде відзначено щеплення, зроблене зареєстрованим в Євросоюзі засобом, або з довідкою про те, що людина перехворіла Covid-19, або з негативним ПЛР-тестом.