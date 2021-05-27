Спортивний топ у тренді літа 2021: з чим його носити

Влітку 2021 на піку популярності будуть спортивні топи, які раніше призначалися тільки для бігу. Тепер їх можна використовувати як для прогулянки, так і для посиденьок з подружками, повідомляє Обозреватель.

Багато знаменитостей виходять на публіку в топах, поєднуючи їх з іншими стильними речами та аксесуарами.

Так, спортивний топ у повсякденному житті можна поєднувати з легінсами та піджаками оверсайз, брюками палаццо, широкими сорочками, шортами - бермудами і мюлями на тонкому каблуці. Крім того, краще обирати топи з широкими бретелями, що поєднують в собі не більше двох кольорів.

Також вдале поєднання складає спортивний топ з вільною футболкою з відкритим плечем або розрізами з боків, одягненою поверх нього. До такого топу найкраще підійдуть кросівки, спортивні капці або звичайні балетки.

Спортивний топ у повсякденному житті можна поєднувати з легінсами і піджаками оверсайз. Джерело: instagram.com/leoniehanne

Як носити спортивний топ у повсякденному житті. Джерело: fvsport.com