Війна провайдерів та олігархів: АМКУ дав медіагрупам відстрочку

Антимонопольний комітет (АМКУ) не почала розслідування за заявою "Ланет", який звинуватив чотири найбільші медіагрупи України в картельній змові, повідомляє UBR.

Інтернет-провайдер повідомив, що відомство запитало у нього додаткові докази "про порушення медіагрупи антимонопольного законодавства".

Співзасновник "Ланет" Віктор Мазур заявив, що компанія поки не відповіла на запит АМКУ, що містить "дуже багато питань".

Засновниця "Ліги антітраста" Агія Загребельська назвала дії АМКУ "дивними". За її словами, "Ланет" надав достатньо аргументів для початку розслідування проти 1 + 1 media, StarLightMedia, Inter Media Group і "Медіа Групи Україна".

"Тим більше це визнав і сам АМКУ, давши рекомендації медіагрупам утриматися від поведінки, яке відомство буде вважати порушенням антимонопольного законодавства", - підкреслила вона.

За її оцінками, медіагрупи рекомендації АМКУ проігнорували і не виконали рішення відомства.

"Комітет замість того, щоб почати з цих підстав процес і говорити вже з олігархічним телебаченням мовою санкцій - тягне час", - констатувала держуповноважених АМКУ в 2015-2019 роках Загребельська.

Вона пояснила дії Антимонопольного комітету позицією офісу глави держави, "від якого АМКУ зараз повністю залежить".

"Президент чомусь говорить про якісь антиолігархічні закони, але утримується від можливості застосовувати проти зловживань монополій олігархів уже ті закони, які є, і що дозволяють істотно обмежити їх вплив", - підкреслила Агія Загребельська.