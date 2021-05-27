Як закріпити за собою номерний знак на авто в Україні

В Україні при продажу автомобіля можна закріпити за собою номерний знак нового зразка на зберігання. Для цього потрібно написати заяву у сервісному центрі Міністерства внутрішніх справ і сплачувати за послугу 3,60 грн за добу, повідомляє Обозреватель.

Перезакріпити свій автономер на наступну машину можна, якщо він відповідає державному зразку. Про це iнформує Головний сервісний центр МВС у Facebook﻿.

Водночас там зазначили, що передати при продажу автомобіля свій номерний знак іншій особі неможливо. Навіть якщо це ваш родич. Також не передбачено переміщення номерних знаків, які знаходяться на зберіганні, між сервісними центрами МВС.

Крім того, якщо вчасно не сплатити за зберігання номерного знаку, то його утилізують.