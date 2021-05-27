Печерна "русофобія": в Держдумі образилися на слова Дуди

Заступник голови Держдуми РФ Ірина Ярова назвала слова президент Польщі Анджея Дуди про "ненормальну Росію" аморальними﻿. Про це, з посиланням на сайт Ярової, повідомляє Деловая столица.

"Заява президента Польщі аморальна, перш за все, перед своїм народом, в сімʼях якого фашизм залишив незгладимий слід, і який був врятований радянським солдатом" , — зазначила вона.

За словами Ярової, уявлення Дуди про норму "сильно спотворені з точки зору загальнолюдської моралі та історичної правди".

Нагадаємо, раніше президент Польщі Анджей Дуда заявив, що Російська Федерація не є нормальною державою, вона — держава-агресор.