Світу загрожує "олімпійський" штам коронавірусу

Глава спілки лікарів Японії Наото Уеяма заявив, що масове скупчення спортсменів з усього світу на Олімпіаді в Токіо може призвести до появи нового штаму коронавірусу. Ігри в столиці Країни висхідного сонця мають відбутися з 23 липня по 8 серпня, повідомляє Сегодня.

"Штами вірусу, які існують в різних місцях, будуть концентруватися і збиратися тут, в Токіо. Ми не можемо виключати появи навіть нового штаму вірусу після Олімпійських ігор"

"Якщо така ситуація виникне, новий штам вірусу в Токіо буде названий "олімпійським". Це стане величезною трагедією і об'єктом критики навіть протягом наступних 100 років"