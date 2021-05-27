Названо 6 корисних властивостей картоплі для здоров'я

Картоплю часто називають нездоровою їжею через те, що в ній велика кількість вуглеводів. Однак фахівці вважають, що якщо вживати картоплю в помірній кількості, він може принести користь здоров'ю, повідомляє Профиль.

Фахівці перерахували 6 причин, які доводять, що картоплю слід включити в раціон.

Вітамін С

Люди зазвичай асоціюють вітамін С з цитрусовими, однак важливим джерелом вітаміну С також є і картопля. В середньому 150 г картоплі містять 15% від щоденної норми вітаміну C. Цей вітамін підтримує імунну систему, відіграє важливу роль у формуванні сполучної тканини, яка необхідна для роботи суглобів.

Вітамін B6

Картопля - важливе джерело вітаміну B6. Вона допомагає більш ніж 100 ферментам в організмі правильно функціонувати, дозволяючи їм розщеплювати білки - це ключовий процес для нормальної роботи нервової системи. Як правило, невелика картопля містить близько чверті рекомендованої денної норми вітаміну B6.

Калій

Калій важливий для регулювання електричних сигналів в м'язах і нервах. Відзначається, що в смаженому і запеченій картоплі міститься більше калію, ніж у вареному або в пюре. А картопля в мундирі містить близько третини рекомендованої добової норми.

Холін

Холін - це з'єднання, необхідне для здоров'я мозку, нервів і м'язів. Особливо вона важлива для вагітних. Картопля в мундирі містить близько 10% добової потреби людини в холін.

Крохмаль

Він допомагає організму, діючи як пребіотик. Крохмаль важливий для здоров'я мікробіома кишківника. Також завдяки крохмалю в кишківнику утворюються коротколанцюгові жирні кислоти, які покращують метаболізм і знижують рівень цукру в крові.

Відсутність глютену

Картопля не містить глютен. Тому це відмінна їжа для людей з непереносність глютену.