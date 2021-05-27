Шмигаль назвав умову для зниження цін на внутрішні авіаперевезення

Створення в Україні власної національної авіакомпанії сприятиме розвитку авіабудування та здешевленню квитків на внутрішні рейси, повідомляє УНИАН.

Про це під час робочого візиту в Дніпропетровську область заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Розвиток української національної авіакомпанії має сприяти й розвитку авіабудування в Україні. Держава вперше за 30 років почала активно замовляти літаки у наших заводів. Зокрема, досягнута домовленість і підписані контракти на поставку трьох літаків серії Ан для Збройних Сил, а також двох літаків Ан для Міністерства внутрішніх справ" , - цитує Шмигаля прес-служба.

За його словами, новий глава Міністерства інфраструктури Олександр Кубраков отримав завдання прискорити процес переговорів і роботи для створення такого національного авіаперевізника. Найближчим часом мають бути укладені відповідні меморандуми.

Також він підкреслив, що внутрішній авіаперевізник має закуповувати українські літаки, але також ведуться переговори й про закупівлю літаків міжнародних виробників. Зокрема, такі переговори ведуться з трьома найбільшими світовими компаніями в цій галузі.