В Естонії пропонують об'єднати посади президента та прем'єра

Естонія могла б об’єднати функції президента і прем’єр-міністра в рамках однієї посади, повідомляє Слово і діло.

"Маленька країна, одним чорним автомобілем менше. І тоді, зрозуміло, президента-главу уряду можна було б вибирати безпосередньо. Просто і ясно", — написав голова правлячої право-ліберальної Партії реформ Сійм Каллас у статті в газеті Eesti Päevaleht.

Каллас зазначив, що нині процедура вибору президента Естонії дуже складна. Для обрання кандидату треба заручитися підтримкою 68 депутатів 101-місного Рійгікогу (парламенту) або 105 голосами в Колегії вибірників.

Нагадаємо, чергові вибори президента Естонії повинні відбутися в період з 10 серпня по 29 вересня. Спочатку главу держави спробує обрати парламент країни. Якщо йому це не вдасться, буде скликана Колегія вибірників, до якої входять 208 осіб (107 представників місцевих самоврядувань та 101 депутат Рійгікогу).