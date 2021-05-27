Запрацював оновлений сервіс для онлайн-реєстрації субсидій

Мінсоцполітики відновило роботу електронного сервісу для подання документів на призначення житлової субсидії в онлайн-режимі, повідомляє Finance.ua.

«У зв’язку зі змінами в Програмі житлових субсидій та затвердженням нових форм заяви і декларації для оформлення житлової субсидії інформуємо про відновлення роботи електронного сервісу для подання документів на призначення житлової субсидії в онлайн-режимі», — сказано в повідомленні прес- ﻿ служби Міністерства соціальної політики.

Звернутися за оформленням житлової субсидії можна у такі способи:

через уповноважених осіб територіальних громад (у тому числі старостати) та ЦНАПи;

безпосередньо до структурних підрозділів з питань соціального захисту населення райдержадміністрацій, виконавчих органів міських рад;

заповнені бланки можна надіслати поштою на адресу органу соціального захисту населення;

через електронний сервіс, який розміщено на офіційному вебсайті Мінсоцполітики у розділі «Е-СЕРВІСИ» — «ЖИТЛОВІ СУБСИДІЇ».

Як нагадують у Мінсоцполітики, призначення житлової субсидії на наступний період домогосподарствам, які отримували житлову субсидію в опалювальному сезоні 2020−2021 років, буде проводитися без звернень громадян (автоматично, шляхом самостійного отримання інформації органами соціального захисту населення з відповідних реєстрів та органів), крім домогосподарств, яким житлова субсидія:

надавалася у грошовій безготівковій формі;

була призначена за фактичним місцем проживання осіб (орендарі житлових приміщень; внутрішньо переміщені особи тощо);