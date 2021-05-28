Новий кросовер Nissan вперше з'явився на публіці

Новий електричний кросовер Nissan Ariya вперше з'явився на публіці. Він проїхав гоночной трасою Circuit de Monaco у Монако, повідомляє Обозреватель.

Стильні пейзажі Монако стали ідеальним доповненням до обтічного й бездоганного дизайну електричного купе-кросовера. Ariya подолав кола славетної міської траси, на якій у рамках чергового етапу Formula E нещодавно виступила команда електричних болідів Nissan.

"Публічна дебютна поїздка Ariya – надзвичайно захоплююча і приємна подія для всіх нас у Nissan. Ariya є взірцем інновацій Nissan у сфері електричної мобільності, і ця подія являє собою визначальний момент чергового етапу подорожі Nissan на шляху до електрифікації автомобілів" , – говорить Арно Шарпантьє, віцепрезидент Nissan з питань стратегії розвитку продуктів і цінової політики у регіоні AMIEO.

Завдяки поєднанню високих експлуатаційних характеристик, технологій мережевого підключення та нового, революційного дизайну електромобіля, купе-кросовер Ariya слугує демонстрацією інноваційного електричного майбутнього Nissan. З огляду на передові комунікаційні можливості, технології, конкурентоспроможний запас ходу від акумуляторної батареї та унікальну систему привода e-4ORCE, модель Ariya створена, щоб збагатити життя людей завдяки легкому, інтуїтивно зрозумілому та адаптивному процесу користування.

Стратегія електрифікації Nissan спирається на більш ніж десятирічний досвід у сфері виробництва електромобілів, а також можливості, які відкриває перенесення технологій між гоночною трасою та автошляхами, що дає змогу пропонувати клієнтам найкращі електромобілі.

Чемпіонат Formula E оволодів уявою людей з усього світу і відкрив неймовірні можливості для автомобілів. Перша поява Ariya на культовій трасі Circuit de Monaco демонструє глобальній аудиторії, що вражаючі можливості електромобілів з нульовим рівнем викидів доступні кожному.

У цьогорічному сезоні команда Nissan, що виступає у класі Formula E, тісно пов'язує свою конкурентоспроможність із серійними електромобілями компанії. Новинкою сезону 2020/2021 років стало те, що команда назвала болід із бортовим номером 22 на честь Nissan LEAF із повністю електричним приводом, а автомобіль із номером 23 – на честь кросовера Nissan Ariya.

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