В Україну завезли 500 доз вакцини Johnson & Johnson для приватних компаній

В Україну завезли вакцину Johnson & Johnson, яку придбала приватна компанія для вакцинації своїх працівників. Про це, посилаючись на Міністерство охорони здоров’я, повідомляє Еспресо TV.

Як зазначається, вакцина поки не зареєстрована в Україні, 500 доз препарату завезли на територію країни за затвердженим порядком ввезення незареєстрованих лікарських засобів, стандартних зразків, реагентів.

Так, компанія оплатила її вартість, організувала доставку і забезпечила дотримання температурного режиму.

"Співробітники компанії працюють на Алясці в сфері рибальства, тому вакцинація сертифікованою в США вакциною є вимогою в'їзду на територію Сполучених Штатів Америки", - йдеться в повідомленні.

Там додали, що імпортер несе відповідальність за достовірність наданих документів на ввезення незареєстрованих лікарських засобів.

Приватна компанія надала відомству всі необхідні документи, 14 травня був підписаний указ про дозвіл ввезення на територію України вакцини.