У Міненерго США вважають російський газ неекологічним

Міністр енергетики США Дженніфер Гренхолм в четвер стверджувала, що отриманий в Росії природний газ є нібито "найбруднішим" у світі, повідомляє ТАСС.

На слуханнях в комітеті Палати представників Конгресу США з науки, космосу і технологіям її попросили прокоментувати будівництво газопроводу "Північний потік - 2".

"Ми, безумовно, виступаємо проти цього трубопроводу. І я скажу від імені міністерства енергетики, що одна з причин - крім геополітичних питань, пов'язаних з Росією, - одна з причин, по якій я вважаю цей трубопровід дуже небезпечним, полягає в тому, що по ньому транспортується найбрудніша форма природного газу на Землі" , - стверджувала Гренхолм.

Вона також підкреслила, що не брала участі в міжвідомчих консультацій щодо введення санкцій проти "Північного потоку - 2".