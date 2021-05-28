Усика скептично оцінили в супертяжах

Британський боксер Ділліан Уайт (28-2, 19 КО) скептично оцінив перспективи українця Олександра Усика (18-0, 13 КО) в суперважкій вазі. 33-річний уродженець Ямайки висловив сумніви щодо того, чи зможе кримчанин представляти серйозну загрозу для чемпіона WBA, WBO і IBF Ентоні Джошуа (24-1, 22 КО, повідомляє Обозреватель.

Ділліан Уайт. Джерело: Matchroom boxing

Ентоні доведеться битися з Олександром, який є обов'язковим претендентом по лінії WBO, після того, як плани на бій за титул абсолютного чемпіона світу проти Тайсона Ф'юрі рухнули.

"Бій Усик – Джошуа, це мертвий бій. Усик в попередніх поєдинках виглядав не найкращим чином. З ким він бився в суперважкій вазі? Чаз Візерспун і Дерек Чісора. Він страшенно виглядав в обох боях. У нього немає сили в ударі" , – сказав Уайт в інтерв'ю Sky Sports.

Статистика Джошуа і Усика

Ділліан вважає, що удари Усика були хороші лише для важкої ваги. У суперважковаговиках для перемоги такої потужностi буде недостатньо.

"Я дивився перші шість раундів бою Усик – Чісора. Коли Дерек втомився, я подумав, що це нісенітниця. Дерек був на ногах, і він навіть не міг його зупинити. Усик бив Дерека, але це його навіть не вразило. Усик не справжній претендент в суперважкій вазі" , – зазначив ямайський британець.

Бій Усик – Чісора. Джерело: Matchroom boxing

На думку Уайта є тільки кілька бійців, здатних в супертяжах повторити те, що вони робили у важкій вазі.

"Девід Хей – хороший боєць. Тут він не копіював те, що він робив у важкій вазі. Енцо Маккарінеллі був таким же. Окремо стоїть Евандер Холіфілд. Дуайт Мохаммад Каві і ті хлопці піднялися і досягли успіху в суперважкій вазі, але Усіку не вистачає стилю. зараз він набрав 105 кг, і буде з усіх сил нести цю вагу по рингу, але при цьому українець ні на одну унцію не став сильніше " , – підсумував Уайт.