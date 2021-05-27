Стали відомі деталі ДТП з нацгвардійцями на в'їзді до Києва

Відразу шість вантажівок зіштовхнулися у світлофора на в'їзді до Києва по Бориспільській трасі. Як мінімум дві вантажівки везли нацгвардійців, повідомляє Страна.ua.

Чотири вантажівки стояли один за іншим на світлофорі в бік Києва, передає Київ Оперативний. В якийсь момент всі учасники дорожнього інциденту, яких виявилося понад п'ятдесят осіб, відчули потужний удар ззаду. Його завдала вантажівка DAF з червоною кабіною, яка отримала більше інших.

Водія фури, якого називають винуватцем аварії, затиснуло в салоні авто. Військові намагалися витягнути його з понівеченої кабіни до прибуття медиків і поліції, але як стало відомо пізніше це вийшло зробити тільки рятувальникам. У несвідомому стані постраждалого чоловіка передали лікарям, які в терміновому порядку госпіталізували бідолаху.

Судячи з фото з місця події, як мінімум дві вантажівки були військовими, в яких їхали нацгвардійці.

Що саме стало причиною аварії поки не повідомляється. На місці працюють правоохоронці, які повинні з'ясувати всі обставини цього ДТП. Інформація про постраждалих також уточнюється.