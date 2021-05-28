Курс валют НБУ на 28 мая
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в пятницу, 28 мая 2021 года
Курс доллара, по сравнению с 27 мая, упал на 2 коп до 27.53 за 1 доллар.
Евро подешевел на 11 коп до 33.57 за 1 евро.
Курс рубля достиг уровня 3.75 за 10 рублей.
Курс фунта стерлингов вырос до уровня 39.00 за 1 фунт стерлингов.
Курс швейцарского франка упал на 12 коп до 30.60 за 1 швейцарский франк.
Курс польского злотого понизился до уровня 7.49 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|27.526000
|EUR
|Евро
|33.569300
|RUB
|Рубль
|0.374820
|GBP
|Фунт стерлингов
|39.004300
|CHF
|Швейцарский франк
|30.604800
|PLN
|Польский злотый
|7.487200