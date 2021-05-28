Прогноз магнітних бур на червень 2021: які дні найнебезпечніші

Геомагнітні бурі - це збурення магнітного поля Землі, які викликані спалахами на сонці. Такі бурі можуть серйозно впливати на роботу систем зв'язку на Землі, а також на наше здоров'я. Багато людей в дні підвищеної сонячної активності відчувають нездужання і апатію. Особливо сильно бурі впливають на літніх і метеочутливих людей, вагітних жінок і власників хронічних хвороб, повідомляє УНИАН.

Коли очікуються магнітні бурі в червні 2021 року

Фахівці лабораторії Сонця інституту РАН склали прогноз магнітних бур у червні 2021 року. Однак прогноз на такий тривалий період є неточним і може змінитися в майбутньому.

За інформацією фахівців, перший місяць літа буде спокійним і без тривалих бур. Єдина магнітна буря в червні очікується в середу 15 червня. Сонячна активність в цей день досягне рівня G1. Також невеликий сплеск активності очікується 17 червня.

Вплив магнітних бур на здоров'я

Під час магнітної бурі можуть виникати такі неприємні симптоми: нудота, головний біль і запаморочення, підвищений тиск, болі в спині й суглобах, втома, безсоння, дратівливість, загострення хронічних захворювань.

Щоб небезпечний період пройшов для вас без наслідків, за кілька днів до бурі слід почати дотримуватися деяких правил.