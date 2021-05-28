В ОБСЄ закликали владу Білорусі негайно звільнити Протасевича

Влада Білорусі має негайно звільнити опозиційного журналіста Романа Протасевича, затриманого 23 травня в аеропорту Мінська, де був екстрено посаджений літак Ryanair, заявила представниця ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Тереза Рібейро, повідомляє Ділова столиця.

"Влада Білорусі негайно і беззастережно має звільнити редактора Telegram-каналу "Білорусь головного мозку" Романа Протасевича" , — написала вона у Twitter.

Рібейро наголосила, що затримання Протасевича є грубим порушенням зобовʼязань ОБСЄ щодо свободи вираження поглядів та свободи ЗМІ.

23 травня після екстреної посадки літака, що летів з Афін до Вільнюса, у мінському аеропорту був затриманий засновник опозиційного білоруського Telegram-каналу Nexta, головний редактор ресурсу "Білорусь головного мозку" Роман Протасевич.

Пізніше провладні ресурси в Білорусі опублікували відео, на якому Протасевич дав свідчення за фактом організації масових заворушень. Президент США Джо Байден назвав дане відео "ганебним" і заявив, що журналіст зізнався під тиском.

Мати Протасевича Наталя заявила, що її син знаходиться в одній з лікарень столиці Білорусі в критичному стані через проблеми з серцем. Батько журналіста Дмитро Протасевич упевнений, що його сина змусили дати свідчення за фактом організації масових заворушень під тортурами.