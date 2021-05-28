У Британії жінка вперше отримала звання адмірала

У Британії вперше за багатовікову історію Королівського флоту жінка-офіцер отримає звання адмірала.

Про це повідомляють міжнародні ЗМІ.

Комодор Джуд Террі, яка служила своїй країні і флоту майже чверть століття, була обрана для підвищення до контр-адмірала, що зробило її самою високопоставленою жінкою в Королівському флоті.

Джерело: royalnavy

Вона буде нести відповідальність за моряків і королівських морських піхотинців з моменту їх прийому на роботу до останнього дня їх служби - протягом всієї їхньої кар'єри, контролюючи навчання і соціальне забезпечення.