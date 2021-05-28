У Британії жінка вперше отримала звання адмірала
У Британії вперше за багатовікову історію Королівського флоту жінка-офіцер отримає звання адмірала.
Про це повідомляють міжнародні ЗМІ.
Комодор Джуд Террі, яка служила своїй країні і флоту майже чверть століття, була обрана для підвищення до контр-адмірала, що зробило її самою високопоставленою жінкою в Королівському флоті.
Вона буде нести відповідальність за моряків і королівських морських піхотинців з моменту їх прийому на роботу до останнього дня їх служби - протягом всієї їхньої кар'єри, контролюючи навчання і соціальне забезпечення.
"Я завжди думала про себе спочатку як про військово-морського офіцера, потім як про логіста, потім як про Джуді і, нарешті, як про жінку. Військово-морський флот щиро не дивиться на вашу стать і є роботодавцем з рівними можливостями - він хоче , щоб ви були частиною команди і надавали результати для підтримки операцій ", - зазначила Джуд Террі.