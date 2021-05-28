НБУ назвав періоди пікових виплат за зовнішнім боргом

Національний банк України (НБУ) оприлюднив календар планових платежів із зовнішньої заборгованості перед нерезидентами в іноземній валюті. Дані станом на 1 квітня 2021 року, повідомляє РБК-Україна.

За даними НБУ, у другому-четвертому кварталі 2021 року уряд, центральний банк, підприємства і банки повинні виплатити 13,832 млрд доларів, з яких 10,818 млрд доларів - заснована сума боргу, 3,015 млрд доларів - відсотки.

Пікові виплати припадають на III квартал 2021 року - 5,624 млрд доларів і на IV квартал - 4,959 млрд доларів.

До кінця року Україна повинна повернути 914 млрд доларів Міжнародному валютному фонду, в т.ч. 185 млн доларів відсотків. Також необхідно виплатити 21,784 млрд грн нерезидентам, які володіють українськими ОВДП.

Згідно з планом, уряд, центральний банк, підприємства і банки за 2022 рік повинні виплатити 15,386 млрд доларів, в т.ч. в четвертому кварталі - 4,669 млрд доларів.

Нагадаємо, валовий зовнішній борг України протягом 2020 року зріс на 3,951 млрд доларів і досяг 125,69 млрд доларів. Розмір боргу перевищив рівень, який був досягнутий на кінець III кварталу 2015 року (124,03 млрд доларів).