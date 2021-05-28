Журналісти NEXTA опублікували нове розслідування про Лукашенка

Журналісти NEXTA опублікували нове розслідування про Лукашенка

Журналісти опозиційного білоруського видання Nexta представили другу частину розслідування, присвяченого самопроголошеному президенту Білорусі Олександру Лукашенку, повідомляє Ділова столиця.

Відеосюжет отримав назву "Золоте дно 2: У тіні диктатора".

Журналісти заявляють, що сімʼя Олександра Лукашенка та його наближені монополізували засоби виробництва і "не соромляться" отримувати надприбуток коштом білоруського народу, землі та природних багатств країни.

"Лукашенко обростає розкішшю коштом простих білорусів, а своїм спільникам за дорогі подарунки виписує преференції в бізнесі… Держава в Білорусі стала наростом, що паразитує, обслуговуючи інтереси Лукашенка та його найближчого оточення", — йдеться в сюжеті.

Видання зазначає, що після запровадження в Росії продуктового ембарго команда Лукашенка допомогла з постачанням дефіцитних товарів. Журналістам, зокрема, вдалося розкрити контрабандну схему постачання продуктів з Євросоюзу до Росії через Білорусь. У сюжеті мовиться, що "потрібний" вантаж безперешкодно проходив митницю, часом — до 3 тис. машин на місяць.

За інформацією Nexta, наближені до Лукашенка люди також встановили в Білорусі та в Росії "квіткову монополію". В результаті таких дій, підкреслюють журналісти, страждають підприємці та бюджети обох країн.

Також вказується, що в режиму Лукашенка є лобі в країнах ЄС. За даними Nexta, з 2014 року Євросоюз виділив білоруській владі 4 млрд євро, значна частина з яких пішла на особисті потреби глави держави.

У відеосюжеті також згадуються білоруські політичні діячі, які курують різні сфери, і бізнесмени, які отримують преференції для ведення бізнесу в обмін на "подарунки" Лукашенка.

У березні Nexta представила першу частину розслідування — "Лукашенко. Золоте дно". У сюжеті, зокрема, йшлося, що самопроголошений президент Білорусі володіє величезними резиденціями й автопарком за 4 млн євро.

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