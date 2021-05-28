Журналісти NEXTA опублікували нове розслідування про Лукашенка

Журналісти опозиційного білоруського видання Nexta представили другу частину розслідування, присвяченого самопроголошеному президенту Білорусі Олександру Лукашенку, повідомляє Ділова столиця.

Відеосюжет отримав назву "Золоте дно 2: У тіні диктатора".

Журналісти заявляють, що сімʼя Олександра Лукашенка та його наближені монополізували засоби виробництва і "не соромляться" отримувати надприбуток коштом білоруського народу, землі та природних багатств країни.

"Лукашенко обростає розкішшю коштом простих білорусів, а своїм спільникам за дорогі подарунки виписує преференції в бізнесі… Держава в Білорусі стала наростом, що паразитує, обслуговуючи інтереси Лукашенка та його найближчого оточення" , — йдеться в сюжеті.

Видання зазначає, що після запровадження в Росії продуктового ембарго команда Лукашенка допомогла з постачанням дефіцитних товарів. Журналістам, зокрема, вдалося розкрити контрабандну схему постачання продуктів з Євросоюзу до Росії через Білорусь. У сюжеті мовиться, що "потрібний" вантаж безперешкодно проходив митницю, часом — до 3 тис. машин на місяць.

За інформацією Nexta, наближені до Лукашенка люди також встановили в Білорусі та в Росії "квіткову монополію" . В результаті таких дій, підкреслюють журналісти, страждають підприємці та бюджети обох країн.

Також вказується, що в режиму Лукашенка є лобі в країнах ЄС. За даними Nexta, з 2014 року Євросоюз виділив білоруській владі 4 млрд євро, значна частина з яких пішла на особисті потреби глави держави.

У відеосюжеті також згадуються білоруські політичні діячі, які курують різні сфери, і бізнесмени, які отримують преференції для ведення бізнесу в обмін на "подарунки" Лукашенка.

У березні Nexta представила першу частину розслідування — "Лукашенко. Золоте дно". У сюжеті, зокрема, йшлося, що самопроголошений президент Білорусі володіє величезними резиденціями й автопарком за 4 млн євро.