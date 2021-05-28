Лікар назвав оптимальну добову порцію черешні

Плоди черешні вважаються прекрасним десертом і містять високу дозу вітаміну С - всього 100 грам черешні покривають 20 відсотків добової потреби організму, повідомляє Російська газета.

Крім того, як повідомила кандидат медичних наук Ольга Арішева, в черешні багато калію, який зміцнює серцевий м'яз і нормалізує пульс. Кумарини в складі плодів перешкоджають згортання крові, знижуючи ризик тромбозів. Клітковина в складі черешні допомагає травленню, нормалізіруя мікрофлору і борючись з запорами.

Оптимальна кількість - 200-300 грам ягід на добу. При переїданні черешні можуть виникнути проблеми зі стільцем, початися газоутворення, діарея, - попереджає лікар-гастроентеролог.

Незважаючи на невелику калорійність, в черешні досить багато цукру, тому діабетикам з нею варто бути обережнішими.

Вагітним і годуючим мамам варто трохи обмежити себе в вживання черешні: 100-150 грам буде цілком достатньо і ризик появи алергії буде менше.